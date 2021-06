Por falta de medicamentos oncológicos, protestan en varios municipios de Veracruz

Decenas de mamás, papás y otros familiares de niñas y niños con cáncer protestaron y marcharon en distintos municipios del estado de Veracruz por la falta de medicamentos oncológicos en los hospitales.

Las movilizaciones se registraron en el puerto de Veracruz, Córdoba y Xalapa, la capital del estado, lugares donde hubo bloqueos en calles y avenidas para ejercer una mayor presión a las autoridades.

Familias con pancartas exigen medicamentos contra el cáncer

Foto: Juan David Castilla Arcos

En la ciudad de Xalapa, las personas se concentraron afuera del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, ubicado sobre la calle Soconusco número 31, en la colonia Aguacatal.

Portaban pancartas con diversos mensajes, como: “el cáncer no espera y no respeta edad, no hay quimios”, “mi hijo tiene cáncer y necesita sus quimioterapias” y “somos padres con niños con cáncer, necesitamos quimios”.

Los quejosos caminaron varios kilómetros desde dicho punto hasta Palacio de Gobierno, donde cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez, durante varias horas para ser escuchados y atendidos.

De acuerdo con Karla Arias, madre de una pequeña con cáncer, son más de 100 menores que carecen de quimioterapias en el Cecan, problema que han padecido, de manera constante, desde hace dos años.

La entrevistada detalló que en dicho centro de salud ni siquiera hay camas suficientes para los pacientes, pues sólo el 20 por ciento cuenta con dicho beneficio.

“Es cansado porque hay niños que se quedan internados desde cinco días hasta meses, luego nada más viene la mamá a cuidarlos”.

Protesta por falta de medicamentos oncológicos

Foto: Juan David Castilla Arcos

La señora indicó que, en su caso, ha tenido que costear algunos medicamentos para salvar la vida de su hija.

“La mayoría de los papás hemos tenido que costear el medicamento o ir a las asociaciones civiles y, cuando no hay, tenemos que costearlos”.

Cabe mencionar que también hubo protestas de más y papás de niñas y niños con cáncer en distintos puntos del país por el desabasto de medicamentos que se ha registrado a nivel nacional.

Luis Adrián, sueña con ser bombero

Luis Adrián tiene ocho años y quiere ser bombero, pero su vida está en riesgo; carece de los medicamentos para contrarrestar los efectos de la leucemia que le ha hecho perder el cabello y padecer dolores insoportables en sus huesos.

El pequeño es paciente del Centro Estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa”, donde hay desabasto de medicamentos y ni siquiera alcanzan las camas para quienes requieren la atención médica.

Germán Doroteo, tío del pequeño Luis Adrián.

Foto: Juan David Castilla Arcos



Su tío Germán Doroteo Lara salió a las calles, junto con padres y madres de familia, para exigir al gobierno que garantice el abasto de medicamentos en los hospitales del estado de Veracruz y del país.

El joven, de 24 años, usa sus manos para sostener una pancarta con el mensaje: “mi sobrino sueña con ser bombero, tiene ocho años, ¡ayudémoslo a realizar su sueño!”.

El menor necesita varias medicinas para continuar su lucha contra el cáncer, como ácido folínico, vincristina y metrotexato.

Germán menciona que su familia es originaria del municipio de Perote y carece de recursos económicos para cubrir el tratamiento del pequeño, quien sueña con ser bombero para rescatar y salvar la vida de personas que estén peligro por un incendio o cualquier otra situación.

“Las primeras veces todo estaba bien, todo iba normal hasta que se dio el desabasto de medicamentos para esa enfermedad. Es uno de los medicamentos más caros que hay, lo ocupan una o dos veces y te vale 300 mil pesos”, relata su tío.

A Luis Adrián le diagnosticaron leucemia antes de cumplir los siete años. Al principio su estado de salud fue estable, gracias a las quimioterapias; sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado un desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer a nivel nacional, por lo que podría tener recaídas.

“Cuando está el abasto, el niño va bien, está estable pero cuando hay un desabasto, el niño vuelve a recaer, es donde ahí nos pega a todos. Generalizo porque yo como los papás que tienen niños afectados, nos sentimos apenados porque el gobierno que elegimos no nos apoya, ni cumple lo que promete”, agrega Germán.

En la misma situación que Luis Adrián se encuentran decenas de niñas y niños que son pacientes del Cecan y carecen de su tratamiento médico necesario para mejorar su salud.

Cabe mencionar que en el Centro Estatal de Cancerología son atendidos menores de los municipios de Martínez de la Torre, Minatitlán, Papantla, Poza Rica, así como también, de otros estados de la República Mexicana, como Tabasco.

Por: Juan David Castilla Arcos

DRV