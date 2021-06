David Monreal apuesta por el desarrollo de Zacatecas

Para lograr el rescate financiero en Zacatecas, tras recibir la deuda más grande en la historia del estado, el gobernador electo de la entidad, David Monreal, le apuesta a la industrialización minera, proyecto que va de la mano del sector empresarial. En entrevista con Alejandro Cacho, para República H, Heraldo Media Group, señaló que los funcionarios morenistas tienen un gran reto que es el de la consolidación de de la Cuarta Transformación, algo que requiere austeridad y distribución justa de la riqueza.

El gobernador electo de Zacatecas destacó que busca un relevo de la clase política en la entidad, de gobernanza, ante la situación en que se encuentra el estado, además de tener un uso eficiente en el gasto público y combate a la corrupción.

Le atinamos a la encuesta. A preparar el gobierno...

Me dio mucha confianza el trabajo de El Heraldo de México. He sido respetuoso de las casas encuestadoras, pero a decir verdad, ahora son instrumentos de campaña para algunos candidatos; más-menos tres, sí pero más-menos tres le da a un candidato -6, -7 frente a su competidor, y yo me guiaba mucho por El Heraldo porque desde un principio así se comportó.

Hubo casas encuestadoras que no sólo nos empataron, en los últimos días nos daban tres puntos de desventaja. Quedó 10 puntos. La encuesta de El Heraldo fue la más apegada.

El gobierno que viene...

Va a ser todo un desafío porque oferté a los ciudadanos una nueva gobernanza, el relevo de la clase política, el relevo de la Función Pública. La verdad es que es todo un reto, vamos a recibir un estado con la mayor deuda de la historia de Zacatecas, con una serie de problemas como el quebranto del Issstezac, el único Instituto de Seguridad Social, un estado que está azotado por la inseguridad, su red carretera está prácticamente destruida.Es una serie de retos.

Tengo algunos indicadores en educación, rezago social, inseguridad, deuda. ¿Cómo le va a hacer David Monreal?

Vamos a entrarle. Una de las principales iniciativas que vamos a turnar es el de austeridad republicana, vamos también a hacer uso eficiente en el gasto, implacable con la corrupción que sigue haciendo mucho daño a los pueblos, al estado.

Estaba viendo que en el índice de competitividad estábamos en el último de todos, en el 32. Pasamos al 25. Seguramente obedece a que en torno a la COVID-19 hubo estados por su condición económica de industrialización que se cayeron más. No quiere decir que mejoró Zacatecas, lo que quiere decir que fuimos de los menos afectados.

¿Ahora, qué hacer?

Vamos a apostarle al desarrollo; estoy planteando cuatro ejes.Vamos a dar paso a la industrialización, a que me reúna con los grupos mineros, tengo el anhelo de que podamos establecer uno de los minerales para ir a la transformación y empezar una cadena, no sólo extraerlo.

La actividad minera es la más legendaria, a ello obedece el nacimiento de pueblos en Zacatecas, pero años, centurias, seguimos en la extracción primaria; eso sí, con tecnología de primer nivel. Y Zacatecas da bien para que asumamos el reto.

Voy a pedirle a los empresarios que nos ayuden y con ello podamos ir a la transformación de la materia, ofrecemos certeza jurídica, flexibilidad y alianzas.

¿Del lugar 25 de competitividad, a donde le gustaría llevar a Zacatecas?

Cuando menos a la media, lugar 12 y mejorar aún más. Hoy se puede medir la eficiencia de un gobierno, a través de estos índices.

¿Ya tiene equipo de gobierno?

Estoy en eso, le voy a apostar al talento y a la capacidad del ser. En este anhelo de renovación, es evidente que su clase política le falló, fracasó en el esfuerzo de llevar a mejores condiciones y al bienestar a los zacatecanos, por ello hoy voy a apostarle al talento y a la capacidad del zacatecano. Van a ser en su mayoría ciudadanos, que los hay.

Tengo un nombre aquí, ¿puedo decir sus iniciales?

Con las iniciales sería suficiente. Hay que aguantar la tentación.

Tiene apellido de una vialidad.

Híjole ya déjalo ahí. Además, es buen amigo.

¿Qué compromiso significa eso para los gobernadores de Morena frente a los mexicanos y frente a los pares de otros partidos?

Primero, quienes somos de este movimiento hemos luchado por más de 20 años, hemos planteado una forma distinta de gobernar en la aspiración de una nueva sociedad, un desafío para todos los gobernadores de este movimiento es consolidar la Cuarta Transformación, es consolidar este pensamiento, esta visión de nuestro movimiento, el que representamos y es llevarlo a los estados, el fortalecimiento de la política social, la distribución de la riqueza justa, la búsqueda del bienestar de las familias.

¿La Conago puede salir del estado de coma en el que está?

Se puede reinventar. La organización de los gobernadores es funcional y necesaria para una República como la nuestra, yo soy un federalista y debe de tener un órgano de deliberación, un punto de encuentro para las causas comunes, para las causas que unen al país y las alianzas de gobernanza.

