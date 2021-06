Alcaldes y diputados electos firman compromiso con la Cuarta Transformación

Presidentes municipales, diputados locales y federales electos de Sonora firmaron una carta compromiso con la Cuarta Transformación de Sonora, donde aseguran que apoyarán completamente el proyecto de Alfonso Durazo Montaño.

Fue en un acto presencial ocurrido la mañana de este miércoles, donde participaron autoridades electas de los partidos Morena, verde ecologista, Nueva Alianza, del Trabajo y Redes Sociales Progresistas.

Apoyarán el proyecto de Alfonso Durazo.

El Gobernador electo Alfonso Durazo Montaño aseguró que la firma de la carta no representa un simple acto protocolario sino la suscripción de una tabla de valores éticos, morales y políticos que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos.

Los principales valores de la cuarta transformación son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Algo que dijo a partir de ahora que serán servidores públicos deben cumplir; ya que, dijo se acabó el tiempo de campaña y ahora es el momento de dar resultados y gobernar para la gente, pero primero los necesitados y los pobres.

Precisó que hay que buscar venganzas no revanchismos, sino que hay que darle vuelta a la página y gobernar para todos sin sectarismos, con apertura y sentido incluyente. Gobernar para todos los sonorenses.

Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora

Morena o como coalición Juntos haremos Historia se quedó con 17 diputaciones locales y las siete federales. Además fueron 23 alcaldías para Morena, dos para Nueva Alianza, 8 del PT y 3 de redes sociales progresistas.

