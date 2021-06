López Obrador: 'EU da maíz con gorgojo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de repartir “maíz con gorgojo”, en alusión al financiamiento que otorga a “grupos opositores” de la 4T.

“Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la embajada reparte maíz con gorgojo”, precisó el mandatario.

En la mañanera, el mandatario arremetió de nueva cuenta con sus opositores, pero aclaró que su gobierno no limitará la libertad de expresión y los actos propagandistas en su contra.

Al respecto, AMLO aseguró que los “aparatos de inteligencia” del Estado no estarán enfocados en el seguimiento de las actividades que realizan los grupos que se oponen a su gobierno, porque está destinado a otras cosas.

Antes, dijo, se utilizaba al Cisen o había aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores: “nosotros padecimos de eso”.

El Presidente afirmó que antes de la 4T todo se callaba, pocos medios informaban, era un periodismo sometido, con intelectuales bien ‘maiceados’.

“Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar, nada. Y vamos bien. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservado - res es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expuso.

POR FRANCISCO NIETO

dza