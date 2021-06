Líderes de Damnificados Unidos de la CDMX gestionan vivienda para sus familiares

Líderes del grupo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México buscan gestionar vivienda para sus familiares, de acuerdo con un pliego petitorio entregado a la Comisión para la Reconstrucción, en días pasados.

Sin embargo, advirtió el colectivo, si no se atiende ésta y otras demandas, hoy van a cerrar Calzada de Tlalpan cerca de las 21:00 horas.

En conferencia de prensa, el titular de la Comisión, César Cravioto, informó que hay peticiones que no son viables. "Algunas demandas que nos están dando sí son atendibles y otras, como ya los dije, no son atendibles. Hacemos un llamado a este colectivo a no afectar a la ciudadanía con el cierre que están planteando hoy en Calzada de Tlalpan. A quien van a afectar es a la ciudadanía, que con sus impuestos están construyendo sus viviendas.

En el caso de la gestión de vivienda por parte de los líderes, en el pliego petitorio, que consta de más de una veintena de planteamientos, demandan el respeto al padrón ingresado para el predio de Taller 21 y que se someta a comité de individualización de crédito para los 26 departamentos, dos accesorias, un salón de usos múltiples y seis cajones de estacionamiento a efecto de estar en condiciones de aplicar el estudio socioeconómico, se expida la ficha de apertura de crédito y firmar contrato.

"En este inmueble hay tres líderes, uno de los líderes se llama Francisco Javier Ibarra Trejo y solicitan dos viviendas para dos de sus hijos. Después el líder Enrique Martínez Matías pide vivienda para él, para su pareja, para su hermano y el líder Israel Bolaños pide dos departamentos para dos familiares más. No podemos distorsionar el proceso de la Reconstrucción, la Reconstrucción es para los damnificados, no son para los familiares de los líderes. No podemos atender esta petición", dijo Cravioto.

Además, señaló, que hay tres personas que sí acreditan haber vivido en el inmueble, sin embargo no están en el padrón, que exige Damnificados Unidos que se apruebe.

Sobre el inmueble de Primo Verdad 7, en el pliego demandan firma inmediata de convenio de desocupación incluyendo apoyo de renta y garantizando la total desocupación, así como fecha de inicio de obras y programa de ejecución y la inclusión oficial en el padrón de beneficiarios de las acciones de vivienda que se propusieron por parte de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.

Cravioto respondió que, en ese caso, hay dos grupos contrarios, Damnificados Unidos de la Ciudad de México representa a 21 personas , los cuales representan la minoría, el otro grupo que representa la mayoría, no pertenece a ese Colectivo, mismos que no se quieren salir del inmueble.

"No se puede iniciar un proceso de desocupación si no hay acuerdo entre las partes y si no se respetan sus derechos. El Gobierno desincorporó el inmueble para el proyecto de vivienda, hasta que no se resuelva el conflicto entre los dos grupos no se podrá avanzar en la reconstrucción", señaló la autoridad.

Otro caso es el de Xochicalco 38, obra de rehabilitación que garantice seguridad estructural y condiciones de habitabilidad.

Ante este panorama, Cravioto explicó que, de los 16 propietarios del inmueble, 10 ya manifestaron mediante escritos del 18 de octubre y 2 de noviembre del 2020 que no desean la intervención de sus edificios, sólo dos vecinos que pertenecen al Colectivo solicitan que se realice la obra.

El Comisionado para la Reconstrucción señaló que están en su derecho a manifestarse, pero las peticiones, en algunos casos, no son viables.

Por: Carlos Navarro

