Accidente Línea 12 | Sheinbaum reitera a las víctimas que seguirá el apoyo y habrá justicia

A un mes del colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó como saldo 26 personas fallecidas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el apoyo a las víctimas del incidente.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que existe el compromiso de llegar a la verdad y que exista justicia.

"El día de hoy no quiero dejar pasar, decir que hace un mes fue el lamentable y trágico incidente de la Línea 12, que nuestros compañeros han estado informado del apoyo que hemos estado dando a las víctimas de manera integral, hay un servidor público que ha estado atendiéndolas, de manera personal me he comunicado con la gran mayoría de ellos, inclusive hemos tenido la oportunidad de recibirlos aquí.

"Como les he mencionado a ellos y lo reitero aquí a los habitantes de la Ciudad: siempre vamos a estar del lado de las víctimas, apoyándolas, no las vamos a dejar desamparadas, nuestro compromiso con la verdad y con la justicia", afirmó.

Fue a las 10:22 de la noche del lunes 3 de mayo de 2021 cuando la estructura consistente en trabes metálicas y elementos prefabricados en uno de los tramos al momento del paso del tren en dirección a Tláhuac, cayó.

Algunos siguen hospitalizados

A la fecha, siete personas siguen hospitalizadas: dos graves, tres delicadas y dos estables; se han dado 90 altas hospitalarias; nueve personas afectadas, quienes no requirieron hospitalización; y 26 personas fallecidas

"Está la certificadora, que está realizando este trabajo, y en el momento en el que ellos tengan los resultados absolutamente técnicos de esta revisión que se está haciendo del peritaje, se dará a conocer toda la información.

"Nuestro compromiso con la verdad y con la justicia, tanto en éste como en todos los casos por convicción y porque así debe ser el Gobierno que represento", dijo la jefa de Gobierno.

Por último, señaló que hay quiere usar la tragedia políticamente.

"Obviamente hay quien quiere hacer esto, a nosotros lo que nos corresponde es el papel que tenemos que desempeñar que es que esta revisión técnica que se está haciendo por parte de esta empresa, que fue contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección, de técnicos internacionales muy prestigiados, que están haciendo esta revisión.

"Darán su dictamen técnico y después evidentemente lo que corresponda a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cómo jefa de Gobierno, siempre voy a estar del lado de las víctimas y siempre voy a estar del lado de la justicia, es lo que nos corresponde y es lo que hemos hecho hasta ahora", dijo.

Por Carlos Navarro

