Secretaría de Educación de Sinaloa está en contra de pase automático en primarias y secundarias

Por considerar que afecta el derecho a aprender de los niños y generará mayor desigualdad para ellos en un futuro, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López se manifestó en contra de la determinación de la SEP de pasar de grado escolar a todos los alumnos de educación básica.

Para el funcionario estatal, esta determinación tomada en la Ciudad de México es insuficiente, porque en Sinaloa creen que el derecho de los niños es a aprender, no a tener un certificado o boleta aprobatoria.

“Si decimos que todos pasan y hacemos que nada ocurrió, así a nivel sistema, como autoridad, se lo digo de manera frontal a la ciudadanía, mis números no se van a mover. El 17 por ciento de los niños tiene un rezago, a lo cual que hay que ponerle atención, en octubre teníamos un 1.6 por ciento de abandono en octubre, que son 9 mil 600 niños, pero hoy es 5.5 por ciento, que está por debajo del 9.5 por ciento que marca el Inegi en el país”, explicó.

A pesar de no estar de acuerdo, en Sinaloa van a acatar la determinación de la SEP, pero el titular de Sepyc aclaró que, en las situaciones donde el profesor considere que el niño debería repetir el grado escolar, le pidieron que hablen con los padres, y tiene que haber un común acuerdo para que el niño repita el año.

Con esto, advirtió el secretario de Educación, se corre el riesgo de tener de la noche a la mañana, escuelas multigrado, en las que haya un salón de clases con niños que tienen conocimiento de primero, segundo y tercero grado, y con 10 días adicionales que se le agreguen a un calendario escolar, no se dimensiona la magnitud del problema.

Puso de ejemplo a un niño que iniciará el próximo ciclo escolar el tercero de primaria, que en el año 2020 dejó de ir a la escuela en el mes de marzo cuando cursaba primero; y en segundo grado no pisó la escuela, pero en tercero le pedirán que tenga los conocimientos de ese grado, lo cual evidentemente no ocurrirá.

De acuerdo al diagnóstico que tiene la Sepyc, en enero había 141 mil niños en riesgo de abandonar o reprobar el ciclo escolar, de los cuales, 38 mil niños estuvieron desvinculados y los profesores perdieron comunicación con ellos; y se lograron recuperar a 3 mil 900 alumnos.

Alrededor de 56 mil niños fueron intermitentes en la comunicación y actividades escolares, y casi la mitad se recuperó con los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que comenzaron a funcionar el 26 de abril. 46 mil alumnos que sí estuvieron en comunicación, tenían calificación por debajo del 7, por lo que se tuvo que trabajar con ellos para nivelarlos y mejorar su calificación.

Mejía López detalló que, al día de hoy han podido rescatar a 53 mil 545 niños, por lo que destacó que, hay cosas que se están haciendo bien, pero todavía nos faltan por rescatar 88 mil niños.

“Tienes que defender el derecho humano que tiene el niño de aprender, si tú le quitas ese derecho van a provocar que el día de mañana ese niño no tenga las mismas oportunidades. Se trata de un tema de oportunidades y de un piso más parejo, entregar un papelito cuando el niño no tiene el aprendizaje es condenarlo el día de mañana a que tal vez no abandone hoy, pero abandonará mañana”, indicó.