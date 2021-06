Preparan cambios de sede del cabildo de Zapopan

El cabildo de Zapopan tendrá nueva sede a partir de que el alcalde electo Juan José Frangie, asuma al frente de la administración municipal, y la toma de protesta se prevé que se lleve a cabo en la explanada del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).



Además, llevará a cabo cambios en el organigrama para mejorar la operación como en el caso de la dirección o jefatura de Comunidades Indígena, de Asociaciones Civiles, así como de Asuntos Religiosos, pero descartó que vaya a desaparecer direcciones.



Por lo pronto, el próximo 25 de julio retomará su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete y desde hoy realizará la "gira de agradecimiento" en las colonias zapopanas.



Los temas que iniciará en cuanto asuma serán el combate a la desigualdad para dotar de servicios básicos como alumbrados públicos y la reactivación económica a través de créditos a comerciantes de mercados y tianguis además de fortalecer el área de seguridad.

Advierten sobre Villas Panamericanas

El permiso de habitabilidad no se ha dado ni se dará por parte del Ayuntamiento de Zapopan en las Villas Panamericanas y sin éste no se podrá escriturar ni realizar tramite alguno, así que para no poner en riesgo el patrimonio, los inversionistas no deben dejarse engañar para adquirir inmuebles en este lugar sentenció Juan José Frangie, alcalde electo de Zapopan.



"Están vendiendo ellos ahorita sin tener la habitabilidad y definitivamente ya es lo que estamos analizando nosotros porque obviamente también están entrando los jueces con amparos y una serie de cosas, pero al final de cuentas, yo les pediría que tuvieran mucha precaución en comprar porque sino hay habitabilidad no pueden escriturar y entonces, definitivamente es un proyecto que para nosotros de esa forma no puede caminar".



Aseguró que la inmobiliaria no se ha acercado a las autoridades municipales, y espera que en octubre, cuando inicie al frente de la administración en Zapopan se acerquen.



Al respecto, la Contraloría del Estado estará participando en el Comité de Inversiones del Instituto Jalisciense de Pensiones de Jalisco (IPEJAL) en donde podrán generar mayor pluralidad en la toma de decisiones y se están revisando los lineamientos además de que reforzará las reformas que desde el Congreso del Estado se están realizando para dar mayor certeza a los afiliados del buen uso de estos recursos para evitar que se sumen más proyectos inconsistentes como hasta ahora.

Por: Mayeli Mariscal

