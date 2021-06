Gobierno de Coahuila y hospitales apoyan a niños con cáncer

En Coahuila, por lo menos 14 familias dejaron de recibir los medicamentos para menores con cáncer ante la desaparición del Seguro Popular, por lo que están siendo apoyadas por diferentes instancias para conseguirlos, entre ellos el gobierno estatal y hospitales.

Ante la polémica a nivel nacional por la falta de medicamentos para niños que padecen de cáncer, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que solo en el municipio de Torreón hay 14 familias de menores con cáncer que dejaron de recibir medicamentos y actualmente están siendo atendidos por el gobierno estatal.

“No han sido atendidas (las familias) a falta del medicamento y que me fueron a ver los padres desesperados porque anteriormente eso se atendía con el Seguro Popular, esa es mi realidad, no quiero irme mas allá, no sé si en el país exista déficit de medicamentos, pero esa es la realidad en Coahuila”, comentó Riquelme Solís.

Señaló que anteriormente, tras la desaparición del Seguro Popular, las familias eran atendidas y recibían medicamentos en el Hospital Infantil, sin embargo no tuvieron capacidad para continuar apoyándolos. Dijo que incluso fue algo que se expuso al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

“Mi realidad fue expuesta al doctor Ferrer en su momento para ver si hay una solución, pero sería el primer mes que el gobierno del estado costea medicamentos a padres de familia, que estaba costeando el Hospital Infantil, ya no pudieron, me pidieron el apoyo, porque hasta ahí ellos dejaban de atender, cosas que antes veía el Seguro Popular”.

El mandatario estatal no especificó si en otros municipios también hay familias de niños con cáncer que están siendo apoyadas por el gobierno estatal para conseguir medicamentos para la enfermedad, sin embargo aseguró que se continuará apoyando a las familias que lo requieran en su momento.

Por: Alejandro Montenegro

dhfm