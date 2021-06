Propone INE reforma electoral

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, puso a disposición de los legisladores el aparato técnico del órgano para una posible reforma electoral, sin embargo, señaló que para pensar en legislar en la materia debe ser para mejorar, con consenso, sin mayoriteos, con responsabilidad y pensando en los grandes problemas, advirtió que hay reformas regresivas.

Aunque consideró que los problemas más graves e importantes del país están en otros temas como la solución a la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

En conferencia de prensa en el palacio de San Lázaro, luego del inicio de la entrega de los expedientes de diputados de mayoría relativa que ganaron en la elección del pasado 6 de junio, el consejero presidente fue cuestionado sobre la reforma electoral que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, al respecto dijo que las reformas aunque no siempre son necesarias, si son pertinentes.

En este sentido, señaló que para proponer una reforma electoral se deben cumplir tres condiciones: un diagnóstico claro de qué es lo que se debe legislar, que se apruebe con máximo consenso, sin mayoriteos y que sea para mejorar el sistema electoral, que dijo, funciona y tiene reconocimiento internacional, advirtió que una reforma nada más porque sí, es riesgosa.

“Las reformas hay que pensarlas en términos de los grandes problemas que se tienen, no de las animadversiones personales, el día que se haga una reforma electoral con eso, no les digo en dónde vamos a acabar, pero yo no voy a especular sobre eso, eso le toca a los legisladores”, señaló el consejero.