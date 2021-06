Huracán "Enrique" deja daños menores a su paso en Jalisco

Árboles y postes derribados por los fuertes vientos en la carretera estatal 80 que se dirige del municipio de la Huerta a Melaque y la carretera 200 que va de Cihuatlán a Puerto Vallarta, es el saldo del Huracán Enrique en Jalisco que ha comenzado a debilitarse y comienza a adentrarse lentamente al océano.



Aunque este huracán ya no representa peligro para nuestro Estado, seguirán las lluvias en gran parte del territorio jalisciense por lo que los trabajos de monitoreo y vigilancia continuarán de manera coordinada para dar atención a la población.

Conagua mantiene vigilancia en ríos y presas de la entidad

La temporada de huracanes así como de ciclones tropicales apenas inicia, y se espera que se extienda hasta el mes de octubre, por lo que las autoridades han exhortado a la población a no confiarse y mantener las acciones preventivas.



Por lo pronto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) presentó en rueda de prensa un informe de la vigilancia que mantiene en ríos y presas en Jalisco.



"Mantenemos vigilancia en los ríos Mascota a la altura de Ixtapa y Mascota; el Cuale, a la altura de Puerto Vallarta; Tomatlán a la altura de la localidad del mismo nombre y Maravasto a la altura de Cihuatlán y en las presas tenemos una presa de vertedor controlado que es Cajón de Peña, que tiene actualmente un 47 por ciento de llenado y tenemos cinco presas de vertedor libre que son Trigomil, al 63 por ciento de llenado; Tacotán, con 51 por ciento de llenado; Basilio Badillo, con 50 por ciento de llenado; Trojes, con 47 por ciento de llenado y Corrinchis con 33 por ciento de llenado.

Como podemos ver la mayoría de las presas se encuentran abajo del 50 por ciento de llenado, por lo tanto no se tendrían problemas y sería de mucho beneficio para esta zona", expusó Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas superficiales e Ingeniería de Ríos, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



La zona en la que se recibió mayor cantidad de agua debido a la lluvia que cayó este domingo en la entidad es Cihuatlán, con 167 milímetros.



A nivel nacional, se dio cuenta de afectaciones desde Guerrero hasta Colima, 2010 viviendas afectadas, el 98 por ciento debido al desprendimiento de sus techos; dos postes de teléfonos caídos, 66 árboles caídos, tres bardas colapsadas, 115 mil usuarios afectados por la falta de suministro de luz eléctrica, cuyo servicio ya está restablecido al cien por ciento.



"Al corte que tenemos de las 10 de la mañana del día de hoy (lunes), son daños menores que han sido atendidos por parte de las autoridades locales", inisitió el director general de Protección Civil Nacional.



Finalmente, algunas de las recomendaciones que brindan las autoridades a la población son evitar salir en caso de que se presente una tormenta, no tratar de cruzar ríos o arroyos porque aunque se vea que tienen poco caudal o que pueden ser pasados a través de un vehículo, la velocidad no será visible y puede provocar un accidente mayor; no adentrarse al mar porque al decidir entrar, a pesar de tener banderas de alerta, hay corrientes que pueden sorprender. También mantenerse informados a través de canales oficiales y poner atención a los avisos que den las autoridades locales.

Por Mayeli Mariscal

