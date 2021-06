Se solicitan donadores de sangre en Hospital la La Raza

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza ene la Ciudad de México, se solicitan al menos 20 donadores de sangre.

Sin importar el tipo de sangre, los que deseen hacer la donación deben acudir a dicha unidad médica y externar su apoyo a la paciente Blanca Estala Parra Pacheco, en la unidad de Trasplantes, misma que cuenta con número de Seguridad Social 6009780989.

Para mayores informes, se pueden comunicar al número de contacto: 5541657089.

¿Qué necesitas para donar?

- Tener entre 18 y 65 años.

- Tener venas gruesas y visibles

- Pesar más de 50 Kg.

- Haber dormido más de 6 horas y ayuno solo de 8 horas.

- Presentarse aseado

- Traer ropa cómoda que sea de manga corta, no ajustada y zapato bajo.

- Evitar consumir grasas y derivados de la leche 24 horas antes de donar.

- Identificación oficial con fotografía (IFE, pasaporte, cedula profesional, licencia de conducir).

- No haber tomado antibiótico en los últimos 7días u otros medicamentos como la Aspirina en los últimos 5 días.

- No tener algún proceso infeccioso (gripa, diarrea o lesiones en la piel).

- No estar embarazada o lactando.

- No haber ingerido bebidas alcohólicas en las ultimas 48 horas.

- No haberte aplicado vacunas durante el ultimo mes (Tétanos, Rubéola, Sarampión e Influenza) o en el ultimo año( Rabia y Hepatitis B)

- No haberte realizado tatuaje, acupuntura o perforaciones en el último año.

- Si estas menstruando dependerá de tu prueba de laboratorio y valoración médica.

- Si eres Diabético o hipertenso (presión alta) con tratamiento dependerá de la valoración médica.

- EVITA donar el mismo día del procedimiento de tu paciente.

- Disponer del tiempo necesario para la donación.

- GOZAR DE UN BUEN ESTADO DE SALUD.

