Autodefensas responden a AMLO por dichos en la mañanera

“Las autodefensas no existirían si el Estado cumpliera sus funciones”, respondió Bruno Placido, coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Claro que la responsabilidad es de ellos. Pero no hacen nada por acabar con la delincuencia. Ya están rebasados y la población tiene derecho a defenderse, hay comunidades a las que ellos no llegan”, insistió Bruno Placido.

“El presidente podrá decir lo que quiera, pero ellos solo prometen y no llegan a las comunidades, la población tiene el derecho de defenderse”, atizó el coordinador de la UPOEG , en entrevista telefónica con El Heraldo de México, luego de que López Obrador sostuvo en su conferencia matutina diaria, que las autodefensas no deben encargarse de las tareas de seguridad.

Sobre las zonas en las que la UPOEG opera, detalló que en regiones como Costa Chica y Centro “hay tranquilidad” a diferencia de los lugares que son resguardados por corporaciones policiacas del gobierno.

En este sentido, ejemplificó que “hay lugares aquí en Chilpancingo en los que se controla hasta la venta del refresco y la carne y el gobierno no hace y ni dice nada.”

Asimismo, indicó que sobre los grupos crimínales que operan en Guerrero “todos saben quiénes son, los mencionan en todos lados, aquí en Guerrero y en otros estados, todos saben quienes son los cabecillas y solo ellos, el gobierno, no saben quienes son los que operan”, dijo, por lo que descartó que al interior de las policías comunitarias existan infiltrados de la delincuencia organizada como aseguró el mandatario.

A pregunta expresa de qué pasaría con las policías comunitarias si el gobierno atendiera las zonas que registran presencia criminal, indicó que estas seguirían operando dado que los agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el propio Ejército Mexicano solo “hacen recorridos y luego se van.”

“Nosotros no podemos estar esperando a que el gobierno venga y haga algo, nosotros tenemos que defendernos”.

“La delincuencia no se va a terminar con visitas de doctor, ellos llegan y luego se van, no saben qué es lo que pasa, no conocen y nosotros ya estamos aquí, llevamos ocho años, somos originarios del lugar”.