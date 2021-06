Ricardo Monreal urge a Zaldívar resolver fuero de Cabeza de Vaca

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, urgió duramente al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que resuelva a la "brevedad posible" un recurso de reclamación para que se revise la decisión de desechar la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En una misiva dirigida a Zaldívar, el senador Monreal reprocha que hace un mes la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ese recurso de reclamación, pero éste no ha sido desahogado por la Corte, lo cual ha provocado barbaridades constitucionales.

"Nos parece delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia la inseguridad y la falta de conducción y coordinación institucionales. No se debe soslayar que la tardanza en resolver de fondo la reclamación planteada ha provocado que se cometan con premura inconsistencias y barbaridades constitucionales, en detrimento de la sociedad tamaulipeca", criticó Monreal.