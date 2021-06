Pronto recibiré mi tarjeta de pensión de adulto mayor: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá su tarjeta de Pensión de Adulto Mayor porque es un programa universal y el 13 de noviembre cumplirá 68 años de edad.

En la Conferencia Mañanera, el jefe del ejecutivo recordó que el 21 de marzo de este año se redujo la edad para recibir la pensión, de 68 a 65 años de edad en todo el país.

Aclaró que la Pensión para Adultos Mayores es universal y no es exclusiva para un sector de la sociedad, por lo que todos los mayores de 65 años pueden recibir este apoyo.

“Yo voy a recibir mi tarjeta porque era a partir de los 68, pero ahora es a partir de los 65. Tengo 67 y ya voy a cumplir 68 el 13 de noviembre. Entonces ya puedo tener mi tarjeta y la voy a recibir, porque esa tarjeta no es nada más para los pobres, es para todos los adultos mayores por su contribución al desarrollo de México”, explicó.

López Obrador precisó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval no recibe la Pensión de Adulto Mayor como se difundió en algunos medios de comunicación, ya que el general tiene 61 años.

“Otra noticia falsa es que hay tres secretarios, cuando menos ya uno me dijo que no era cierto, pero los otros dos puede ser que si estén recibiendo por la edad. Pero sacaron de que está recibiendo Pensión de Adulto Mayor el general secretario de la Defensa y tiene 62 años. Hoy en la mañana le decía: no es que esté recibiendo la pensión, si no es que lo creo que sí calienta es que le aumenten la edad”, ironizó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

gka