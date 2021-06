Familiares demandan liberación del ex comandante de Valle de Bravo

Con su hija cargando su foto y su hijo enfundado con un uniforme de la Secretaría de Seguridad, la señora Janeth Espadilla Martínez exigió la liberación de su esposo, el ex comandante de Valle de Bravo José Luis “N”, al negar sus nexos con la delincuencia organizada, y recordar sus dos décadas de trayectoria.

La familia del ex policía estatal se trasladó de Jilotepec al edificio central de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) en Toluca, para exigir sean escuchados luego de que José Luis “N” fue detenido.

Desde las escalinatas y con el apoyo de conocidos, bajo llanto la mujer recordó que su marido tiene una carrera de 20 años y le extraña que sea hasta ahora que se le acuse de nexos con el crimen organizado.

Reclamó que llevan una vida modesta y alejado de algún lujo. De hecho viven del sueldo del ex comisario y por ello, ella realiza trabajos en el campo para tener una entrada extra.

“Quiero en verdad que el fiscal general que me escuche, que me permita pasar a hablar con él… no somos personas que vivimos de lujos y no somos personas que vivimos de la delincuencia organizada como el día de hoy se le está tachando”, imploró.

Consideró como injusta la detención y reclamó que su esposo habría sido detenido el 18 de junio, peri fue hasta el domingo 20 que le llamó para decirle que estaba preso y que consiguiera un abogado.

Reconoció que sus hijos han sido afectados y han tomado conciencia de lo que les pasa de manera negativa.

“Mi hijo de cuatro años me dice yo quiero ser policía, por qué hijo, porque quiero matar a los ministeriales que se llevaron a mi papá, ustedes creen que una mente de cuatro años pueda, están sembrando eso en mi hijo”, expresó.

Además recordó que hace unos años su esposo recibió amenazas pero no tuvo nexos y rechazó cualquier situación con el narcotráfico.

El lunes por la noche la FGJEM informó que José Luis “N” había sido detenido e ingresado Centro Penitenciario de Otumba, donde están presos varios supuestos integrantes y líderes de la Familia Michoacana.

Su detención fue por el delito de estar involucrado en participación en proporcionar información de actividades y operativos de instituciones de seguridad a grupos delictivos y la agravante de es que la información era proporcionada por un servidor público.

Por: Gerardo García

