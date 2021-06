"Tendremos que aprender a vivir con el Covid-19": Viróloga

Susana López Charretón, Viróloga, Especializada en Rotavirus y Divulgadora de Temas Virológicos, asegura que fue temprano el pasar a semáforo verde y añadió que tendremos que vivir con el virus de aquí en adelante.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa de radio Resumen Informativo”, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Charretón considera que fue muy precipitado el regreso a clases y que es un mensaje confuso el verde con los contagios aumentando todos los días.

"Hemos visto rebrotes en Sudamérica e incluso en Inglaterra ya alargaron un mes más el confinamiento por los contagios, insiste la viróloga.

Y al serle cuestionada sobre la tercera ola y en menor impacto que se piensa que va a tener en la CDMX, la experta dijo que es evidente que los casos no van aumentar debido a que a la población susceptible (tercera edad) ya se vacunó, sin embargo, enfatizó que el programa de vacunación va muy lento.

Vacunación a paso lento

López dijo que pese a los 5 meses que llevamos de vacunación, tan solo un 20 por ciento de la población mexicana se ha vacunado: "aunque digan que millones y millones de dosis llegan a México, la realidad es que no llegan suficientes vacunas para todos", explica.

La experta en el tema, aseguró que en países como en India se vacunan hasta un millón de personas por día, mientras que en nuestro país apenas se está vacunando a la población de 40 y más.

Respecto a las nuevas cepas que se han detectado en Yucatán, la especialista insistió que no son nuevas cepas del Covid-19, en realidad son variantes que se han mapeado desde hace tiempo: "esto es normal y las vamos a seguir viendo mientras no controlemos el virus; habrá nuevas variantes pero hasta la fecha no hemos visto una que sea lo suficientemente grave".

Insistió que entre más rápido se vacuna a la población menos "chance" le daremos al virus de mutar y por esa razón, invitó al público a seguir cuidándose y mantener una sana distancia.

