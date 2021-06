Acarrean a hospital: Obligan a personal de salud a ir a actos de candidata en Tlaxcala

Pese a la emergencia por COVID-19, trabajadores de la salud en Contla, Tlaxcala, fueron apartados de sus labores para acudir a un acto político, lo que dejó a varios pacientes desatendidos.

Fue por medio de redes sociales que diversos pacientes que acudieron al hospital de la Secretaría de Salud en Contla, para atender una emergencia, denunciaron la falta de personal y difundieron evidencia fotográfica en la que se aprecia el acordonamiento de la entrada de la clínica para evitar el paso de los usuarios.

“Fuimos a llevar a mi mamá para que la revisaran porque tiene síntomas de COVID-19 y al llegar nos percatamos que no dejaban pasar con la cinta que ocupa la policía para no dejar pasar. Le preguntamos al policía, que era la única persona que se encontraba en el lugar, y nos comentó que no había personal ya que se les había dado permiso de faltar a sus labores”, comentó uno de los afectados.

Médicos y enfermeras de la zona revelaron que la dirigente de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila, los obligó a participar en un acto de campaña priista de la aspirante a gobernadora Anabell Ávalos Zempoalteca, de la coalición Unidos por Tlaxcala, por lo que tuvieron que dejar sus obligaciones.

Insistieron en que no es el único acto de campaña al que han sido forzados a participar, y les han pedido reunir a 10 adeptos.

Además, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, ha simulado emprender acciones contra funcionarios y servidores públicos que participen en actos electorales y desvíen recursos a favor de candidatos.

Durante el cierre de campaña de Ávalos Zempoalteca, hubo ausentismo en dependencias estatales e incluso en algunos ayuntamientos afines a la candidata, Sin embargo, sólo han iniciado procedimientos contra dos funcionarios.

Con información de Jorge Sánchez.

