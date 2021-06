Apoyos sociales no llegan a los más pobres; “ricos” reciben 12% más: Gonzalo Hernández Licona

Luego de que este jueves saliera publicada una columna en el diario Reforma, titulada “¿Primero los ricos?” en la que el doctor Gonzalo Hernández Licona critica duramente los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, las reacciones en torno a este texto no se han dejado esperar.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el autor de esta columna y director de la red de pobreza multidimensional de la universidad de Oxford y ex secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, habló sobre lo expresado en su columna así como las reacciones obtenidas tras su publicación.

Cabe señalar que en dicho texto, el autor asegura que pese a que el slogan gubernamental es “primero los pobres”, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no solo tiene una menor cobertura de los programas sociales en comparación al sexenio pasado, sino que las familias más acaudaladas tienen mayor cobertura de los programas que hace tres años, generando un retroceso en el tema de la desigualdad.

Al respecto Gonzalo Hernández Licona, explicó lo mencionado en su texto, destacando que los programas sociales durante esta administración no necesariamente no están siendo recibidos por los más pobres.

La cobertura de apoyos y programas gubernamentales para la población más pobre era de 61% en 2017 y 2018. Hoy es de 50%

La cobertura de apoyos gubernamentales para la población más rica era de 6% en 2018 y hoy es de 12%



Para el rector de la red de pobreza multidimensional de la universidad de Oxford, pese a la buenas intenciones que tiene el presidente lo más complicado en el combate a la pobreza es hacer llegar los recursos a quienes menos tienen, siendo que en este sexenio no se ha logrado identificar a los más pobres.

En ese sentido, Gonzalo Hernández Licona, señaló que justamente la pobreza es una de las limitantes para localizar a quienes de verdad requieren el apoyo, pues factores como enfermedad, lejanía de las comunidades y hasta las lenguas indígenas impiden que los recursos lleguen hasta el sector más pobre de la sociedad.

Ante esta situación el autor indicó que para cualquier país es importante tener un esquema preciso para lograr focalizar los recursos a la población en pobreza, pues una cosa es decir que se apoya a los pobres y otra realmente que realmente se haga llegar a ellos.

¿Primero los pobres?

Basado en datos aportados por el Inegi, el doctor de Oxford, explicó que este sexenio el 10% más pobre de la población solo recibe un 50% de apoyo, siendo que durante el sexenio pasado el apoyo era de un 63%, lo que representa que la cobertura bajo del sexenio pasado a este.

Si bien el mandatario utiliza de eslogan el lema “primero los pobres”, se deben de medir los resultados y no lo que se diga, pues ahora toca verificar que los resultados sean los que se informa.

Por fortuna se tiene al Inegi y otras asociaciones civiles que levantan datos, aseguró Licona, pues pese a lo anunciado por el mandatario en la práctica los recursos no llegan a los más pobres, incluso, dicho apoyos han aumentado en el sector de población que pertenece al 10% más ricos del país.

En ese sentido el experto indicó que del 10% de gente que recibe más dinero, hace tres años se les daba entre un 7% y 6% de apoyo, mientras que hoy se les da 12%, situación que se podría explicar debido a la universalidad de la pensión para adultos mayores.

Es así que en la práctica la desigualdad no se está combatiendo por parte de la gestión gubernamental, esto debido a que la administración se basa en datos ya obtenidos en base a pensiones, mientras que para los más alejados y sin recursos no existen registro por lo que no les llega, ante ello se deja la percepción de que se está dejando de poner atención a los más pobres solo por tener registros más fáciles.

