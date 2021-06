Miguel Ángel Navarro buscará equilibrar la actuación del sector público y el privado a favor de Nayarit

Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de Nayarit, dijoq que el principal objetivo de su próximo gobierno es despertar al gigante dormido que ha sido la entidad.

En entrevista con Adriana Delgado, el político calificó al estado como el más rico toda la República Mexicana por sus recursos naturales.

“Yo quiero combatir el rezago social”

Aseguró que buscará conciliar la fuerza de las instituciones públicas y la inversión privada para mejorar el trabajo que se hace en favor de la comunidad.

“Yo creo que somos el estado más rico de los que hay en el país”.

Durante la charla, dijo que lo ideal para la zona es generar colaboraciones entre las entidades, así como con el gobierno federal a fin de mejorar aspectos como la salud, la seguridad o el consumo.

“Debemos de coordinarnos para hacer regiones de alto consumo”, dijo.

Del lado de AMLO

Sobre la actuación de la Guardia Nacional, dijo que hay una oportunidad de mejorar la seguridad en el país por medio de esquemas de coordinación y dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la inclusión de esta fuerza de vigilancia en la Sedena.

“Yo creo que la institución mejor calificada es el Ejército y la Marina”, dijo.

Destacó que ambas instituciones cuentan con la disciplina necesaria para hacer frente a la inseguridad que vive el país.

Aseguró que un funcionario tiene la obligación de no mentir, no robar y no traicionar a la gente, pero que la firma de este compromiso da una garantía para que la gente tenga la confianza de exigir los servicios que necesita.

GDM