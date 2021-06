Gerardo Fernández Noroña "traiciona" a AMLO; le da la espalda en reformas constitucionales

Desde Cruz Azul las cosas no son las mismas. Todo parece indicar que algo en el orden del universo se alteró, pues ahora sucedió algo que muchos creyeron que era imposible: Gerardo Fernández Noroña contrarió al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se había dicho ser su más fiel seguidor.

Y es que, como vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Noroña expresó su desdén a las propuestas de reforma que AMLO adelantó hace un par de días, en temas como la Guardia Nacional, la normativa electoral y en el sector energético.

“En el tema de la Guardia Nacional es todavía más delicado, porque ahí hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024, y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación”, señaló Noroña.

Noroña le recrimina a AMLO no estar cumpliendo su palabra

El legislador recordó que el propio AMLO prometió guardar a las fuerzas armadas durante el sexenio, pero ahora con lo anunciado, parece pretender facultar a los uniformados para que tengan cada vez más fuerza y estar más tiempo en las calles.

Además de la propuesta de mandar a la Guardia Nacional con la SEDENA, los legisladores del PT también se mostraron en contra de eliminar a los legisladores plurinominales. De acuerdo con Fernández Noroña, no es verdad que la representación proporcional no tenga ninguna utilidad.

“A mí me parece que eso nos fortalece, la representación plural del pueblo, y se ha informado que las pluris no se votan y sí se escogen al votar por los demás partidos . Entonces me parece que en ese tema pues vamos a tener una discusión profunda; ahí en lo particular no tengo coincidencia”, refirió Noroña.

AMLO no piensa retroceder con las reformas

Poco después de las elecciones, aunque Morena no consiguió la mayoría calificada, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que tejer alianzas era de suma importancia para lograr las reformas y parece que ya tenía un plan, pero al parecer uno de sus aliados le está dando la espalda.

