Aplicación estricta de hábitos de higiene permitirá avanzar en recuperación económica: Carlos Joaquín

Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín exhortó hoy, de nueva cuenta, a todas y todos los quintanarroenses a respetar el cuidado de la salud, principalmente ahora que hay crecimiento en contagios y casos positivos.

“Hacerlo nos permitirá seguir con los procesos de recuperación, recibir más turismo, avanzar en la diversificación de la economía que eso nos va a permitir tener más empleos, ingresos y mejor nivel de vida” explicó el gobernador de Quintana Roo.

Para contribuir en el control y frenar la curva de contagios, el gobernador Carlos Joaquín explicó que se han reforzado algunas acciones para proteger a la gente, a las familias, como el cierre de los negocios a las 11 de la noche, mantener los aforos en el interior de los establecimientos, la geolocalización de las colonias con más casos positivos.

Se ha incrementado la supervisión en el transporte público, como parte de las medidas que permitirán evitar ir al color rojo en el Semáforo Epidemiológico Estatal, que representa cerrar negocios y retroceder en los avances hacia la recuperación económica.

En Chetumal, se ha dispuesto el cierre de vialidades de las 00:00 hasta las 05:00 horas del Boulevard Bahía, de Calzada Veracruz a Av. Insurgentes; la Av. Maxuxac, de Av. Constituyentes a Javier Rojo Gómez; la Calzada Veracruz, en el área del mercado nuevo, y la Av. Constituyentes, desde la Maxuxac hasta la Plaza Comercial.

Presente en el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el comandante Jorge Santana Poot, director estatal de Tránsito, dijo que el respeto de la gente a este programa le dará éxito.

Otra de las acciones que se han fortalecido es el de vacunación, que hasta el día de hoy se han aplicado 548 mil 830 dosis en la entidad.

Como parte del proceso de recuperación económica en el turismo, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, dio a conocer que se están recuperando vuelos de Europa y el aeropuerto de Cancún está retomando el ritmo.

Solamente el viernes pasado se tuvieron 247 vuelos en Cancún. Hoy el número llegó a 420 vuelos.

El gobernador Carlos Joaquín indicó que esto refleja que tengamos un incremento en la ocupación hotelera y que, de nueva cuenta, Quintana Roo aparezca entre los 5 primeros lugares en creación de empleo.

Otra muestra de la recuperación económica es la reanudación de las operaciones de cruceros, pues este miércoles llegará a Cozumel el Adventure of the Seas que zarpó el sábado desde Bahamas y que trae estrictos protocolos sanitarios.

Al dar a conocer el ranking de colonias con más casos positivos por covid-19, el titular del Ejecutivo que el primer lugar lo ocupa Proterritorio, Chetumal, 14 casos. Le siguen Villas del Mar. Cancún, 12 casos; Adolfo López Mateos, Chetumal, 11 casos; Centro, Chetumal, 11 casos; Solidaridad, Chetumal, 10 casos; Región 94, Cancún, 10 casos; Las Américas I, Chetumal. 10 casos; Ejidal, Playa del Carmen, 9 casos; Centro, Cozumel, 7 casos, y Cecilio Chi, Felipe Carrillo Puerto, 6 casos.

