PT pone “peros” a reformas de AMLO y analiza postular a su presidenciable

El Partido del Trabajo (PT) reiteró este miércoles su respaldo “sin vacilación” al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero adelantó objeciones a las próximas propuestas de reformas constitucionales que anunció el Ejecutivo, como pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); también, reconocieron que “una corriente interna” impulsa que se proponga dentro de la coalición con Morena a candidato petista a la Presidencia en 2024.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, dejó claro que respaldan a López Obrador en lo que resta de su sexenio, junto con una reforma materia energética y laboral que estableció Peña Nieto; también, dijo, darán su “apoyo total a la lucha porque la Cuarta Transformación” de México continúe.

“Todo nuestro apoyo también para trabajar en 2024 en la perspectiva de que esta coalición siga manteniendo la presidencia de la República, no ha haber vacilación de nuestra parte, trabajaremos de una manera decida y leal para que estos procesos continúen adelante y el pueblo mexicano se siga beneficiando con estas transformaciones”, dijo desde el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México.

Sin embargo, al ser cuestionados por la prensa sobre las tres reformas que ya anticipó López Obrador que enviará al Congreso, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que “hubiera sido bueno que” el presidente López Obrador platicara con sus aliados las propuestas antes de ser anunciadas; adelantó que respaldan totalmente una en materia energética, pero tienen reservas en las otras dos.

Dijo que apoyan la reforma electoral, pues comparten la percepción de que el INE ni el Tribunal Electoral “no sirven”, pero agregar en esta la desaparición de los diputados y senadores plurinominales sería impulsar “la agenda de la derecha”. Por ejemplo, recordó que en 2011 Pedro Ferriz de Con presentó 4 millones de firmas para desaparecer a los plurinominales.

“A mi me parece que eso no fortalece la representación plural del pueblo y se ha informado que los pluris no se votan y si los votan la gente detrás de la boleta. Entonces, me parece que en ese tema vamos a tener una discusión profunda, ahí en lo particular yo no tengo coincidencia como no la tuve en su momento con el fuero, y el tiempo me ha demostrado que tenía razón, ya querían los del INE meter 36 horas arrestado al compañero presidente, que sino hubiera tenido fuero se la hubieran aplicado.

“En el tema de la Guardia Nacional, ese es un tema todavía más delicado porque hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo de 2024, y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación y que el propio compañero presidente nos lo pidió, entonces, es un tema que tenemos que discutir, compartimos la preocupación de combatir la inseguridad, compartimos la preocupación de que la Guardia Nacional mantenga fuera la corrupción y creo que hay maneras de lograrlo sin que se incorpore a la Secretaría de la Defensa”, dijo

Sobre la carrera por la Presidencia de la República para 2024, a la que ya se apuntó el propio Gerardo Fernández Noroña para ser candidato, contestó el diputado Benjamín Robles.

“Hay una corriente en el Partido del Trabajo, se está discutiendo, pero hay una corriente que piensa que el PT debe proponer a alguien que sea encuestado en el movimiento y esa corriente tiene que seguir discutiendo esto a nivel nacional. Yo hago eco, en lo personal, del planteamiento que ha hecho público Gerardo Fernández Noroña de ser tomado en cuenta, pero no hablo por toda la dirigencia sino que es una corriente, es un tema que estaremos discutiendo poco a poco. No hay que calentarnos, a penas vamos a arrancar la legislatura”, dijo.

Por: Iván E. Saldaña y Elia Castillo