Mancera señala que hubo constantes mantenimientos a la L12 durante su administración

Tras el primer peritaje sobre el caso de la Línea 12 del metro que colapsó el pasado 3 mayo de 2021, Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno se pronuncia con precaución pero asegurando que está dispuesto a declarar.

Mancera dijo que durante su administración la línea fue inspeccionada todo el tiempo, aseguró en entrevista con Salvador García Soto durante el programa Noticias de la Noche de El Heraldo Media Group.

Y al serle cuestionado sobre los informes de la L12 durante su gestión, debido a que Marcelo Ebrad dijo que es imposible conocer sobre los informes sobre el metro durante este periodo, Mancera señaló que los informes están disponibles.

“Hay informes en todas las dependencias, si hay algún archivo clasificado por tratarse del metro, obviamente y de cuestiones de operaciones, eso no quiere decir que no exista, no quiere decir que no haya archivos o que no se realicen las bitácoras de mantenimiento, es muy diferente”, dijo el actual diputado.

Durante la entrevista añadió que no sabe a que se refiere el titular de la Secretaría de Relaciones Públicas: “Estamos en este momento a lo que digan los expertos y lo que están analizando, lo que están tomando de evidencia”.

Asimismo, fue cuestionado sobre los señalamientos de Alejandro Romano, abogado de Enrique Horcacitas, sobre el manual que obligaba al gobierno a revisar hasta 4 veces al año el mantenimiento del transporte, a lo que insistió que durante su administración se hizo revisiones todos los días.

"Es una línea que tiene un mantenimiento que no tiene ninguna de las otras líneas, es una línea que -dicho por los expertos, no por mi- cuando tu tiene una línea donde las curvas tienen radios que exceden los 300 metros, como es este caso, pues siempre vas a requerir una mantenimiento extraordinario por el desgaste que se genera", insistió.

Finalmente insistió que está dispuesto a declarar si se le llega a requerir.

Por: Redacción

alg