López Obrador, impulsa 3 reformas clave para la 4T

El presidente López Obrador detalló tres grandes reformas constitucionales para la segunda mitad de su gestión: la Eléctrica, la Electoral y de la Guardia Nacional.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional expuso que las principales reformas de la Cuarta Transformación (4T) para concretar el proyecto de nación ya se aprobaron, sin embargo, todavía faltan tres, "tengo la obligación de presentarlas, porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación”.

Estimó que la Reforma Eléctrica podría aprobarse a finales de 2021, la Reforma Electoral en el año 2022, y la Reforma a la Guardia Nacional en el año 2023.

Dijo que se impulsa una Reforma Eléctrica que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que tenga la mayoría del mercado nacional y que se despache la energía que produce, con lo que se podrá cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz.

López Obrador dijo que no quería impulsar una Reforma Eléctrica, pero se requiere ante la lluvia de amparos que han promovido los empresarios a la Ley que propuso.

“No es para que desaparezcan -lo aclaro- estas empresas particulares, no, van a continuar, pero vamos a poner orden para que el 54 por ciento del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento a particulares; porque ahora como está la ley, por la reforma a la Constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad”, explicó.

El mandatario federal dijo que si los legisladores dicen que no, él cumplió con presentar la Reforma Eléctrica, “si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad”.

También se impulsará una Reforma Electoral para reducir el costo de las elecciones, transitar la independencia e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar a los 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores.

“Una reforma electoral, para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados”, indicó.

En Palacio Nacional afirmó que buscará la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos y auténticos demócratas.

Precisó que la Reforma Electoral incluye la renovación del actual INE, ya sea mejorarlo o cambiarlo, “sí, ya sea el mismo, o sea, pero verdaderamente independiente”.

La Reforma a la Guardia Nacional dijo que se impulsará que esta corporación de seguridad se incorpore a la Sedena.

“La Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se echó a perder, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo; además, nunca tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, ir a vivir a en hoteles en situaciones lamentables, nunca se preocuparon”.

POR PARIS SALAZAR

MAAZ