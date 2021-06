Padre de niños con cáncer" en lugar de "Padres de Familia que tomaron el Aeropuerto

Este martes, padres de familia de niños con cáncer tomaron varias entradas de acceso a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los cuales exigen que se de transparencia sobre los insumos que se han obtenido por parte del gobierno de la república.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa Referente Informativo con Javier Zolorzano, Israel Rivas, padre de familia con una niña que tiene cáncer, señaló que esta movilización pacífica “es un cuento que no termina” pues exigen claridad y sobre todo atención de las autoridades.

Parece que este cuento no termina, no por nosotros, porque no hay una solución de fondo, a nivel nacional cada vez más padres de familia se quejan por la falta de insumos. Están sentenciando a la muerte a varios pequeños, porque es mejor no ponerles nada a ponerles poco”.