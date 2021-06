Obligación a negociar: Morena requiere 53 votos para asegurar reformas

Morena en el Congreso tiene en puerta reformas constitucionales, como la electoral, Guardia Nacional y red eléctrica nacional integrada, que requiere construir con la oposición una mayoría calificada (dos terceras partes de las Cámaras) para ser aprobadas, de lo contrario, quedarán en la congeladora.

De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral (INE) Morena y sus aliados políticos (PT y PVEM) tendrán 281 curules en la Cámara de Diputados, y para cumplir con la agenda parlamentaria de reformas constitucionales, requieren 53 votos de la oposición.

Al presentar la agenda legislativa a la bancada de Morena en el Senado, su coordinador, Ricardo Monreal aseguró que no habrá un periodo extraordinario de sesiones para impulsar los temas, pero aseguró que los morenistas están obligados a hacer uso de su inteligencia y habilidades para negociar con la oposición las reformas —algunas presidenciales— para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.

Para ese propósito, el líder de la bancada morenista ya se reunió con los coordinadores parlamentarios del Verde Ecologista (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) para mantener el bloque de aliados.

Sin embargo, aclaró que en ninguna de las dos Cámaras, la de senadores y diputados federales, tienen mayoría calificada, por lo que es vital construir acuerdos con el otro bloque, el opositor.

“La mayoría simple o absoluta la construimos siempre con los aliados, no será la excepción, y hablar con el otro bloque para la mayoría calificada, como lo hemos hecho todos estos años. No es un despropósito ni demerita la actuación de cada uno de los legisladores que pugna por un amplio consenso para lograr mayorías calificadas y unanimidades”, aseguró tras el encuentro con senadores morenistas.

No obstante, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó cualquier tipo de alianza con Morena.

¿Con Morena ni a la esquina?, se le cuestionó. “Pues no, no, hoy no hay cabida, hoy no hay posibilidad. Ellos están construyendo un país que es distinto al que nosotros queremos”, respondió.

Y es que según un documento interno de la bancada de Morena en el Senado, deberán negociar con la oposición para sacar adelante al menos seis reformas constitucionales como la reforma electoral, la regulación del cannabis y el sistema nacional de cuidados.

Asimismo, son tres reformas constitucionales más que el Ejecutivo Federal anunció que remitirá al Congreso: red eléctrica nacional integrada, Guardia Nacional y mecanismos de rendición de cuentas de órganos constitucionales autónomos.

Dentro de la reforma electoral, precisa el documento, buscan la regulación del financiamiento público, austeridad, voto electrónico, urnas electrónicas, neutralidad de funcionarios, ajustes del INE en sus facultades, sus obligaciones, salas regionales, mayor autonomía, tribunales locales, representación indígena y diputado migrante.

Además de estas seis reformas constitucionales, Morena en el Senado tiene en su agenda legislativa 18 leyes generales, dentro de las cuales se encuentra una reforma a sistemas hacendarios para que se pueda modificar el presupuesto de egresos de la Federación por emergencia o contingencia sanitaria.

Una de las reformas constitucionales que está pendiente es la que regula el uso del cannabis, ya que se encuentra siendo analizada por las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado.

Y es que derivado de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el Congreso de la Unión está obligado a modificar o derogar disposiciones de la Ley General de Salud, para que no resulte violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

