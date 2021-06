Alcaldesa de Manzanillo denuncia que la FGE archivó la investigación de su atentado

La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, denunció que la Fiscalía General del Estado archivó la investigación sobre el atentado que sufrió el 26 de julio del 2019, por lo que solicitó su atracción a la Fiscalía General de la República.

En entrevista con el Heraldo de México la alcaldesa informó que a principios del año, la FGR le informó de manera extraoficial que no había una línea de investigación clara para continuar las indagatorias.

“Lo único que sé es que ya no tenían ellos línea de investigación, que iban a dejar el expediente de manera momentánea en una especie de archivo, de stand by (sic), hasta que no encontraran alguna otra línea para seguir investigando, entiendo que no encontraron razón del atentado y por eso quedó prácticamente en el archivo el expediente”, informó la edil.