Víctimas del derrumbe en el Metro Olivos serán atendidas y conocerán la verdad, asegura Claudia Sheinbaum

A más tardar, el viernes la empresa noruega DNV dará a conocer el primer dictamen en torno a las causas que provocaron el colapso del tramo elevado en la línea 12 del Metro.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, señaló que desde el primer momento del accidente donde fallecieron 26 personas, la administración a su cargo buscó la atención a las víctimas, la verdad y que se aplique la justicia por lo que se contrató a una empresa internacional reconocida que lleva a cabo el peritaje junto con la Fiscalía General de Justicia.

“Y si les puedo decir categóricamente que nosotros lo que queremos es la verdad, y que para ello está trabajando una empresa internacional, es más, las sanciones no nos corresponden a nosotros, le corresponden a la FGJ, otras instancias, a nosotros lo que nos corresponde es saber qué fue lo qué pasó, hacerlo público porque es fundamental conocer la verdad, y a partir de ahí lo que signifique la reparación de la Línea 12”, expuso.

Sheinbaum Pardo, quien dijo que se realiza un trabajo profesional en las investigaciones, afirmó que no busca politizar el tema porque eso sería mezquino.

“Y qué tengan la certeza, porque esa ha sido mi historia de vida, nosotros no utilizamos esto políticamente ni lo queremos utilizar ni darle herramientas a nadie para ello pero es fundamental que se conozca la verdad”, abundó.

Tras rechazar que se dio una filtración de su Gobierno al periódico The New York Times, de la información sobre lo que sucedió el pasado 3 de mayo, la mandataria capitalina indicó que no hay confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el tema de la Línea Dorada, que fue construida durante su administración.

Noticias Relacionadas Marcelo Ebrard responde a NYT sobre artículo de la Línea 12 del Metro

Aseguró que lleva una buena relación con el canciller y pidió ya no hablar sobre el tema, ya que lo que buscan es un enfrentamiento en el que afirmó, que por ningún motivo va a caer.

“Y que tengan la certeza de que estamos haciendo un trabajo profesional, y que estamos totalmente de acuerdo con el Canciller en que, en efecto, tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas, y que aquí no habrá una confrontación, lo que habrá, es verdad y conocimiento público de ello. No podemos esconder nada”, apuntó.

También expuso que la zona cero, fue resguardada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como debe ser en todos los casos.

“Ellos tienen que informa a que prensa se le dio acceso, y hasta donde se le dio acceso, no tengo conocimiento de cómo fue que obtuvieron las fotografías”, expuso.

Por: Jorge Alamaquio

GDM