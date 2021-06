PAN rechaza periodo extraordinario, teme que Morena busque dinamitar órganos como el INE

La dirigencia nacional y los coordinadores parlamentarios del PAN, rechazaron la apertura de un periodo extraordinario, temen que la mayoría de Morena y sus aliados busquen aprovechar su actual conformación en el Congreso para aprobar “caprichos presidenciales” o “dinamitar” órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE), tema para el que “no hay prisa”.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acompañado por los coordinadores del Senado, Julen Rementería y de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que en este momento no hay temas de importancia nacional que requieran de un periodo extraordinario y no se pueden arriesgar.

“En este momento no vemos un tema que tenga una condición de urgencia y no queremos porque hay que decirlo con claridad, lo que no queremos que pase es lo que pasó con el famoso articulo décimo tercero, en la reforma judicial, en donde de repente convocado para un tema, una sesión simplemente el uso arbitrario de una mayoría ahí en el pleno, pues simplemente se apruebe indebidamente algún otro tema que no se pueda considerar”, señaló el coordinador de los senadores panistas.

Recordaron que para que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario, se requiere dos terceras partes de los votos de legisladores y Morena y sus aliados no cuentan con ellos.

Consideraron que debe ser la próxima legislatura y su nueva composición la que resuelva los temas pendientes.

“Parecería que les pudiera entrar una prisa, al presidente y a su gobierno para poder desarrollar, en lo que todavía mantienen de aquí hasta el primero de septiembre una mayoría importante, una composición diferente a la que tendrán a partir del primero de septiembre para poderla aprovechar”, señaló Marko Cortés.

Sobre la apertura para resolver los juicios de desafuero de los diputados Benjamín Huerta, ex integrante de la fracción de Morena y de Mauricio Toledo, del PT, los panistas aclararon que hasta el momento no hay un dictamen y en caso de que la Sección Instructora dictamine antes del 1 de septiembre, lo someterán a análisis.

Por: Elia Castillo

