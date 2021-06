Inician plantón normalistas y magisterio de Chiapas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, indígenas desplazados, normalistas y familiares, marcharon e iniciaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chiapas para urgir la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal y libertad para los estudiantes detenidos en el penal El Amate.

Previo a la marcha, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá dijeron que, además de la reprensión, cada día sufren ‘múltiples amenazas’ como drones sobrevolando en la institución y el desalojo es latente por la presencia de tanquetas a menos de 200 metros.

Aunque destacaron que la consigna es la misma “si no hay solución no hay elección” y de no tener respuesta en las siguientes 48 horas, iniciarán los preparativos para las actividades que realizarán en todo Chiapas el próximo domingo 6 de junio, “podría extenderse por todo el país con organizaciones aliadas”.

Los padres y madres de familia de los 19 estudiantes procesados en el penal El Amate, dijeron que a sus hijos los mantienen en un espacio oscuro llamado ‘el pozo’ donde reciben dos comidas pequeñas al día y no pueden ver la luz día. Asimismo, recordaron que la difícil situación psicológica que enfrentan las 74 estudiantes a las que les otorgaron libertad condicional.

El movimiento magisterial encabezado por la Sección 7 y 40 también apoyaron las demandas que la Mactumatzá con la exigencia de liberación incondicional de los jóvenes, además solicitaron la abrogación de la reforma educativa y la reinstalación urgente de la mesa de negociación con el ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Pedro Gómez Bamaca, dijo que se trata de una jornada de lucha que se extiende a Palacio Nacional en la Ciudad de México, “no dejan otro camino de continuar con las manifestaciones”:

Sobre las acusaciones en su contra donde los señalan de manejar al grupo de estudiantes a conveniencia, Gómez Bamaca dijo que las normales son autónomas y la CNTE solo brinda acompañamiento como en este caso.

Los representantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, enfatizaron que no se irán de Chiapas hasta que se solucione el problema de sus compañeros, pues durante el enfrentamiento siete jóvenes resultaron heridos, además de varios niños del ejido Puebla, Chenalhó que se albergan en la Escuela Normal.

Hasta ahora, las normales Jacinto Canek y Manuel Larráinzar, acompañan el movimiento, además de organizaciones sociales que se preparan para apoyar la movilización que se podría iniciar las primeras horas de la jornada electoral.

Por Jeny Pascacio

alg