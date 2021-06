Guardia Nacional encabeza la seguridad de las elecciones

El 6 de junio, la Guardia Nacional será responsable de coordinar, junto con los gobiernos estatales, las acciones de seguridad, con el propósito de que transcurra la jornada electoral en paz, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, va a haber una intervención de acuerdo con los gobiernos estatales, una coordinación para garantizar la paz, la tranquilidad”, dijo y luego insistió en convocar a la ciudadanía para que la jornada electoral transcurra sin violencia.

Es el llamado que hago, añadió el mandatario, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México y que ayuden todos a que las elecciones sean en paz, limpias y libres.

También hizo votos para que no haya miedo, porque a veces —dijo— cuando hay confrontación, se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. En ese sentido, invitó a la gente a ir a las urnas: “nos tienen miedo, porque no tenemos miedo, entonces vamos a participar.

“Voto libre, secreto, nada de que ‘te doy esta boleta ya marcada, te la metes a la camisa, vas a votar, te van a dar tu boleta, metes la marcada y me traes la no marcada que te dieron y te pago’. Eso no, ya basta”, dijo.

En la mañanera, explicó que, desde hace dos meses, se ha desplegado una estrategia en materia de seguridad en el contexto electoral, además de que se cuenta con una mesa central para recibir denuncias y darles protección a candidatos.

Como parte del proyecto, hay que recordar que se instalaron las Mesas de Paz en las 32 entidades, donde se evalúa el avance del proceso electoral y las condiciones de seguridad, incluso para los candidatos.

Sobre este último tema, un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalla que se tienen 148 objetivos prioritarios de protección, al cierre de campañas políticas; Edomex, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo son los principales focos de atención ya que concentran 47 por ciento de las alertas de agresión directa.

El documento detalla que se tiene el aviso de 13 casos graves relacionados con desaparición o fallecimiento de aspirantes.

Hasta el momento, se mantiene la seguridad personal para 48 participantes, con Guardia Nacional y elementos de las policías estatales.

Se han abierto 60 carpetas de investigación y al menos 35 han requerido atención especializada como proveerles de botones de pánico, escoltas, celulares para contacto, rondines en domicilios y además se han analizado 58 casos en los que se han alertado de posible violencia.

En la estadística hay un total de 187 personas que han recibido amenazas y 101 han sufrido algún tipo de agresión, además, 11 casos son de privación temporal de la libertad; según el último informe, se dio atención a 232 presidentes municipales,

59 diputados locales y 46 diputados federales.

Por Francisco Nieto

