No es mi estilo, no visitaré la L-12 ni los hospitales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no visitará a las víctimas del accidente de la línea 12 del Metro en los hospitales porque no es su estilo, pero que él se solidariza con ellos y sus familias.

En la conferencia matutina, consideró que estos recorridos en Tláhuac tienen que ver más con cuestiones de espectacularidad y fotografías que con la atención a las víctimas, y que se encuentra pendiente del caso.

“Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”, aclaró.

López Obrador reconoció a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum de ir a fondo en las causas que originaron la tragedia en la Línea 12 del Metro.

“Le celebro a Claudia Sheinbaum que haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer un equipo de expertos para hacer un dictamen y ahí va a salir por qué se quebró, se tronchó, se venció la trabe, quién fue el responsable en la construcción, en la supervisión, si tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio quién fue el responsable, a fondo, pero hay que esperar a que se tenga el dictamen”, expuso.

