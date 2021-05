Segob rechaza 90% de las peticiones de amnistía

El 90 por ciento de los casos resueltos por la Comisión de Amnistía son improcedentes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a los que tuvo acceso El Heraldo de México, esta Comisión ha recibido mil 355 casos en los que se solicita amnistía, de los cuales 967 están en revisión y se han resuelto 388.

El 70 por ciento de las solicitudes son por delitos contra la salud.

De los casos resueltos, 350 resultaron improcedentes porque los solicitantes están acusados por delitos que no están previstos en la Ley de Amnistía o no cumplen con el requisito de vulnerabilidad, pues aunque aseguran que cometieron el delito por encontrarse en una situación de pobreza extrema, esto no se logra acreditar al integrar el expediente y solicitar información a las autoridades.

Sólo 38 casos, de los cuales 21 son mujeres, resultaron procedentes porque se cumple con los requisitos que establece la ley y quien pide el beneficio se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Siete de esos casos son personas indígenas, cuatro de ellas, mujeres.

Luego de que los integrantes de la Comisión de Amnistía analizaron y votaron para dar trámite a esos 38 asuntos, estos fueron enviados a jueces federales para que determinaran si se puede o no otorgar la amnistía.

Hasta ahora, los impartidores de justicia confirmaron cinco liberaciones por amnistía, ya que en los 33 restantes aún está pendiente que los juzgadores califiquen si pueden obtener el beneficio.

Según la Segob, las cinco personas que han sido liberadas por esta figura fueron acusadas por delitos contra la salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad como pobreza, exclusión o discriminación, por tener discapacidad, pertenecen a una comunidad indígena o por cometer el delito por indicación del cónyuge, entre otros.

En días pasados, la Ley de Amnistía cumplió un año de ser publicada y la Comisión es la encargada de revisar las solicitudes de personas que buscan obtener su libertad.

La Comisión de Amnistía es presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada por otras secretarías.

