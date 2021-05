San Luis Potosí rendirá honor a las víctimas de feminicidio el 14 de mayo

En presencia de familiares de víctimas de feminicidio y representantes de colectivos feministas, quienes montaron improvisado memorial afuera del Salón de Plenos “Ponciano Arriaga”, por unanimidad el pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó declarar el 14 de mayo de cada año como “Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”.

El proyecto de decreto aprobado por los legisladores busca dar cumplimiento a una de las medidas de satisfacción que componen el proceso de reparación simbólica del daño en mención encaminada a conmemorar la memoria de las víctimas y sus derechos.

A partir del próximo viernes 14 los tres Poderes del Estado y los 58 ayuntamientos de la entidad, con base en su disponibilidad presupuestal, organizarán y realizarán eventos, foros, conferencias y cualquier otra actividad que sensibilice la problemática, tanto del acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias, como de la violencia contra las mujeres que se constituye en impedimento para garantizar el acceso pleno a sus derechos humanos.

Afuera del recinto legislativo, integrantes de ocho familias que han sufrido el feminicidio de sus hijas como Esperanza Luccioto, madre de Karla Pontigo, asesinada en un antro de la capital en el 2012 y Susana Cruz, mamá de Susana Guadalupe Viramontes, asesinada por su exnovio con ayuda de cuatro menores de edad, colocaron pancartas con mensajes alusivos a las muertes violentas y feminicidios que no cesan en San Luis Potosí.

Sobre el decreto aprobado por el Congreso del estado, dijo que “es un proyecto de reparación simbólica” y anunció que el viernes 14 de mayo en la Plaza de Armas será instalado un memorial donde será develada la figura de una mujer joven con una cobija en el bazo donde estarán inscritos los nombres de 42 víctimas de feminicidio cuyas familias han formado un colectivo activista apoyado por la Instancia de las Mujeres del gobierno municipal capitalino.

Aseguró que la Alerta de Violencia de Género decretada en cinco municipios de San Luis Potosí desde junio del 2017 no ha servido mucho, pues las cifras de feminicidios y agresiones a mujeres sigue en aumento.

“Las mujeres no encontramos justicia en San Luis Potosí, las madres de las víctimas no encontramos justicia, el feminicidio de mi hija cumple nueve años y un sujeto está prófugo, entonces no hay justicia y tenemos que lidiar con instituciones que nos van revictimizando”, apuntó.