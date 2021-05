Rodrigo García, conductor del tren accidentado de la Línea 12 ofrece su testimonio: "no todo está en nuestras manos"

Rodrigo García Flores, el conductor del convoy accidentado en la Línea 12 del Metro, dio su testimonio sobre el percance ocurrido el lunes 3 de mayo por la noche.

Antes de llegar a la estación Olivos dijo que sintió que el tren se levantó y pudo ver fallas y cortes de energía en el vehículo, el cual continuó su marcha; sin embargo, comentó que cuando por fin se detuvo, vio humo y gente saliendo del tren. En ese momento trató de tranquilizar a los usuarios, pero se dio cuenta que se trataba de un descarrilamiento.

Durante una entrevista concedida para Imagen TV, explicó que al entrar al último vagón se topó con personas desmayadas y hasta miembros de algunas personas desprendidas de sus cuerpos.

"Cuando observo el desprendimiento donde va la 'concha' hay una parte que hay un buggie que se quedó ahí pegado al riel. Entonces esa parte se desprendió de lo que es el convoy. A mi parecer, la gente que se quedo inconsciente porque se partió el vagón", explicó el joven conductor.

Pide comprensión para los conductores del Metro

García Flores pidió a las personas que utilizan el STC tengan comprensión para los conductores de los trenes, pues "luego no todo está en manos del conductor, sino también hay otras terceras personas que entran en toda esta situación. Que vean que no nadamás somos nosotros, sino hay más".

Por otro lado, lamentó la perdida de vidas durante el siniestro y dijo que no cree ser el responsable de lo que sucedió, pues en realidad hay momentos en los que no se sabe lo que va a pasar. "No puedes decir, soy culpable porque las cosas llegan a suceder y tú no te das cuenta, pues todo pasa en un segundo".

lhp