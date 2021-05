FGR entrega a Costa Rica a sacerdote acusado abuso sexual a menores

La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Costa Rica a Mauricio Víquez Lizano, acusado de abusar sexualmente de menores de edad en ese país cuando era sacerdote.

Víquez Lizano es requerido por las autoridades costarricenses por los delitos de violación calificada, abuso sexual, corrupción agravada y difusión de pornografía de menores de edad.

El ex sacerdote fue entregado la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a agentes del país centroamericano, que fueron designados para su traslado y presentación ante las autoridades que lo requieren.

“En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y la República de Costa Rica, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de aquel país a un individuo requerido por la Fiscalía de Género del Ministerio Público de Costa Rica, para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de violación calificada, abuso sexual, corrupción agravada y difusión de pornografía en perjuicio de víctimas menores de edad”, informó la FGR.

Víquez Lizano fue detenido en Nuevo León en agosto de 2019 por elementos de la FGR que cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición.

Tras ser detenido, Víquez Lizano fue llevado al Reclusorio Sur, donde enfrentó su proceso para ser entregado a las autoridades de Costa Rica.

Por las denuncias en su contra, la Iglesia católica lo sancionó y expulsó en 2018.

El ex clérigo promovió un amparo en el que reclamó que su detención no cumplía con los requisitos del tratado de extradición entre ambos países y que se vulneró su presunción de inocencia y el debido proceso al no contar con asistencia consular efectiva, pero un juez le negó la protección de la justicia federal.

Por Diana Martínez