"Me aventé por la puerta", sobreviviente relata cómo vivió la tragedia del Metro CDMX

Alejandro Porcayo venía inmerso en su teléfono celular cuando sintió que el Metro frenó, y luego un fuerte jalón provocó que rebotara entre la gente.

Todavía con polvo, una mancha de sangre en su camisa y dolor en todo el cuerpo, relató que subió en la estación Periférico para dirigirse a su trabajo en la estación Tláhuac.

El joven de 21 años de edad, quien trabaja en la empresa Kismark, que se dedica a sanitizar los vagones del Metro, recordó cómo salió de uno.

“Nada más recuerdo que me quise agarrar del tubo, me rebote, la gente me cayó, yo caí en gente. En el momento en que, no sé, me salgo del shock, veo un tipo sin mano, gente inconsciente, no sé si está muerta, y no me respondía esta pierna y fue muy agobiante no poder moverme, fui el primero en salir, me aventé por la puerta, estaba medio abierta, salté, me revolqué y gracias a Dios estoy vivo”, expuso.

En la terminal Tláhuac, Patricia Salinas Manzo esperaba a su marido Sergio René Alvarado Hernández.

Ambos trabajan en la misma empresa, pero Sergio se quedó unos minutos para cambiarse, por lo que Patricia decidió adelantarse.

Mientras ella pasaba por la estación Olivos, su esposo llegaba a Culhuacán, pero a partir de ese momento perdieron el contacto vía mensaje. Antes, él le comentó que había perdido dos trenes y subió en el tercero.

Luego de llegar a Tláhuac, Patricia vio llegar dos trenes, pero ya no llegó un siguiente convoy, y ya no supo nada de él. “Cuando perdí contacto con él, iba en la estación que colapsó y él estaba en Culhuacán. Me dijo que se le pasaron dos metros. Venía en el tercero y parece que este colapsó porque en Tláhuac sólo vi llegar dos metros y él ya no llegó”.

DATO

2 trenes dejó pasar Sergio, el tercero ya no llegó.

