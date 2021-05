Calendario SEP: ¿Hay puente el 5 de mayo?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, este ciclo escolar los estudiantes de todos los niveles de educación básica tendrán días feriados, a pesar de que las clases continúen con el modelo a distancia. Dos de los descansos más esperados por la comunidad estudiantil pertenecen a este mes. Sin embargo, el primero de mayo (día del trabajo) cayó en sábado, por lo que no se tuvo que recorrer el día de descanso, como suele acostumbrarse.

Conmemoración de la Batalla de Puebla

Por lo pronto, el próximo descanso, de acuerdo con los días feriados en el país, corresponde al cinco de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla con la suspensión de labores.

El descanso tampoco se recorrerá y se implementará el mismo miércoles con el objetivo de recordar la Batalla de Puebla y la llegada de tropas provenientes de Francia, Inglaterra y España, después de que Benito Juárez suspendiera los pagos de la deuda pública, decisión derivada de la pobreza a nivel nacional por la Guerra de Reforma.

Próximos días de asueto

Respecto al 10 de mayo, la Secretaría no se ha posicionado, pues no es un día feriado oficial. Por ello, en muchas escuelas se ha planteado la posibilidad de no tener clases y en otras tantas, los estudiantes sí deberán presentarse de forma normal.

Además de este día de asueto, la comunidad estudiantil también tendrá un descanso más a lo largo de este mes, pues el viernes 21 de mayo se suspenderán las clases para dar lugar a la junta de Consejo Técnico Escolar a la que se deberán presentar directivos y profesores.

El 25 de junio también tendrá lugar la junta correspondiente al Consejo Técnico Escolar. El ciclo 2020 -2021 terminará el viernes 9 de julio, que será el día en que se completen los 190 días de clases reglamentarios para las escuelas de educación básica. Se espera que sea en este periodo vacacional donde se apliquen las dosis de vacunas destinadas para el personal educativo.

aar