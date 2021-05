Profesores no regresarán a las aulas el 7 de junio en Veracruz

Diversos sindicatos magisteriales de Veracruz no regresarán a las aulas el próximo lunes 7 de junio, pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considere que en ese entonces habría condiciones para dicha situación en el nivel básico.

De acuerdo con Eliseo Islas Chagoya, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), las organizaciones sindicales continuarán exigiendo al gobierno federal que emita una estrategia adecuada para el regreso a clases presenciales, sin el riesgo a un rebrote por SARS-COV-2 (COVID-19).

“Nosotros nuevamente reiteramos al presidente de la República que emita una estrategia adecuada para el regreso a clases, estamos en la sintonía como organización magisterial de no regresar a clases”.

El líder sindical indicó que fue la minoría de escuelas públicas la que retornó a las aulas el pasado 24 de mayo, tras la presión por parte de las autoridades educativas.

Recordó que las escuelas particulares “medianamente” regresaron a las aulas durante esa misma fecha, luego de que los gobiernos manifestaran que éste sería posible, de manera paulatina y voluntaria.

En ese sentido, destacó que los docentes están dispuestos a regresar a los planteles hasta que el 80 por ciento de la población esté vacunada contra el coronavirus.

“La postura es que se asesoren con epidemiólogos e infectólogos y que hasta que esté vacunado el 80 por ciento de la población no regresemos y no mandemos a los niños y a los jóvenes a un magnicidio que se está gestando desde la cabeza de no sabemos quién”.

En la misma postura se encuentra Laura Elena Montero Lozano, secretaria geberal del Sindicato Independiente Nacional al Servicio de la Educación (SINSE); Vicente Lara Morgado, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz (SITASEV); Gerardo Velázquez Maravert, dirigente del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE); y Gabriel Reyes Salazar, secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SETEV).

Cabe mencionar que en el estado de Veracruz hay más de 150 mil trabajadores de la educación, quienes ya han sido vacunados contra el coronavirus.

Por: Juan David Castilla Arcos

