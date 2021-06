No es posible llevar a toda la delegación olímpica en un solo vuelo: Carlos Padilla

Ante las declaraciones que hizo el titular de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) de que iban a utilizar el avión presidencial TP01 para mandar a la delegación olímpica que representará a México en los Juegos Olímpico de Tokio 2021, el Comité Olímpico Mexicano agradeció el ofrecimiento del Gobierno Federal, sin embargo, comentó que no aceptaría este apoyo.

Ante esto, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla aseguró que estos no son unos Juegos Olímpicos normales, ya que tienen logística y aspectos muy especiales que solamente podrán estar en la Villa Olímpica cinco días antes de la competencia y al concluir su participación tendría que regresar a México al día siguiente.

Esto implicaría una serie de vuelos de aviones de la Fuerza Aérea constante por lo que sería inoperante y la logística muy complicada para ir a los Juegos Olímpicos en esta opción.

Muy caro llevarlos en el Avión Presidencial

Por otra parte, señaló que el costo se elevaría demasiado, sin embargo, este asunto de los vuelos ya está resuelto con la aerolínea japonesa, donde han contratado el servicio de tal manera que el primer grupo de atletas sale al campamento de Hiroshima el 3 de julio, y se van yendo escalonadamente los días 8, 11 entre otras fechas de julio, para estar en el cumpimieto de la cita olímpica

"No es posible llevar a toda la delegación en un vuelo charter en el avión y regresar a todos juntos", aseguró el presidente del Comité Olímpico Mexicano.

Al respecto, señaló esta opción es imposible debido a las condiciones que impone la organización de Japón, para jugar toda la parte sanitaria, que es una parte de las exigencias que tiene el país asiático.

Dijo además, que este tema lo ha conversado con Ana Gabriela Guevara, para saber si habría la posibilidad de que un grupo se fuera en una línea contratada y otro grupo pequeño se fuera con la Fuerza Aérea; "Nunca se habló de que se fueran en el avión presidencial", afirmó.

Ademas, señaló que aún no le ha hecho saber al secretario Arturo Herrera la decisión de no volar en el avión presidencial, ya que no ha habido un comunicado oficial de parte de la secretaría de hacienda, sin embargo, a tratado de hacer la cita correspondiente con el titula de la SHCP.

DRV