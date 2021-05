AYÚDALO A VOLVER: Delincuentes roban un bebé en un taxi

Un bebé de apenas 10 días de nacido fue “robado” de los brazos de su madre en el tramo carretero de Celaya a Apaseo el Grande de la autopista.

El hecho se denunció primeramente a través de las redes sociales, sin tener certeza de la veracidad del mismo; sin embargo por la noche se emitió la alerta Amber por la desaparición del menor.

El reporte difundido en redes sociales narra que fue este domingo 30 de mayo, entre las 17:45 y 18:30 horas, cuando un conductor hombre de aproximadamente de 35 años de edad, con barba, que conducía el taxi en el que viajaban el bebé y su madre, sin motivo alguno, se orilló y sobre el acotamiento, había otro masculino joven esperando, el cual al abordar el vehículo, sacó de entre su ropa una pistola y obligó a bajarse a la única pasajera, una mujer joven.

Los dos hombres se llevaron sus pertenecías, su celular y a su bebe de 10 días de nacido.

“Ella le habló a un Bla-bla Car, pero como no había para venir acá a Celaya, ella tenía a un conocido de ahí, entonces le dijo que sería el servicio por fuera, entonces este pues ella ya le tenía confianza por que varias veces la había llevado y así, entonces entrando aquí a Celaya se orilló el taxi y se subió otro tipo y fue cuando sacó la pistola”, narra en entrevista la tía del pequeño recién nacido.

La hermana del papá del niño explicó que la mamá venía de la ciudad de México y los sujetos la dejaron en la zona de Praderas de la Hacienda, “la dejaron sin nada, ella tuvo que buscar ayuda para marcarnos y presentar la denuncia”.

En tanto, el reporte de la Alerta Amber, sólo cita que “el niño Matthew Santiago Macías Pedroza fue visto por última vez el día 30 de mayo del año en curso, sin que hasta el momento se conozca su paradero”.

La descripción de la alerta señala que Matthew nació el 20 de mayo, tiene cabello lacio, castaño claro, ojos ovalados color café obscuro, talla 46 centímetros y pesa dos kilogramos.

“Están diciendo que es una noticia falsa, que nos robamos las fotos, que no sé qué, no sé si tenga que ver con los delincuentes que se lo llevaron; el bebé nació en México, por que no la querían atender en el Seguro que hasta que le dieran dolores, entonces cómo ella es de allá, se fue a aliviar allá, está su familia y apenas se regresó ayer”.