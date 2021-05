Reforma Urbana es innecesaria y provocará más burocracia: Higinio Martínez

La reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es innecesaria, sobre todo ahora en medio de la pandemia, indicó el senador mexiquense de Morena, Higinio Martínez Miranda, quien indicó que esta iniciativa provocará mayor burocracia.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, el morenista explicó que con las modificaciones y adiciones a la ley se crearán alrededor de 200 Institutos Municipales de Planeación, lo que representa contratar personal que atienda las diferentes áreas.

Además, apuntó que las tareas de estos lugares podrían ser realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal y estatales.

A mi me parece un exceso porque serían tareas de la secretaría, de la Sedatu, o de las secretarías estatales. No tendríamos que cargar en el presupuesto municipal más burocracia. Más de 200 institutos a lo largo del país, en estos momentos de la pandemia, de crisis, de problemas, me parece innecesario.