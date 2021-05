Mayoría de padres de familia en Chiapas en desacuerdo del regreso a las aulas

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Chiapas, María Elena Brindis Rodríguez aseguró que no regresarán a las clases presenciales los alumnos de nivel básico para el próximo 7 de junio como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la fecha, tan solo el 3 por ciento de ellos, de los 200 mil padres y madres, decidió enviarlos a las aulas, pero se trata de aquellos que trabajan y no tienen dónde dejar a sus infantes. El retorno total, será cuando estén vacunados los alumnos.

“No estamos en condiciones. En escuelas particulares podrá ser en mejores condiciones que estén limpias, vacunados, pero los niños no lo están, muchos padres jóvenes tampoco están inmunizados, muchos maestros, aunque se les haya dado la oportunidad no se quisieron vacunar y hasta pueden ser asintomático y pueden contagiar a los niños, aunque los niños vayan con cubrebocas no es justo que estén seis horas así. Que importa que no pierdan el año, pero que no pierdan la vida”.

Los que tienen problemas con la conectividad, simplemente no llevan clases, para ello están los cuadernillos y se los lleven a casa.

Cuestionó el regreso que aseguran las autoridades federales, cuando ya están a punto de culminar el ciclo escolar, y si para agosto están vacunados los infantes, no habrá pretexto para el regreso a las aulas.

Recordó que las escuelas públicas carecen de agua potable y lo necesario para cubrir las medidas sanitarias del protocolo que avala el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.

Aseguró que en Chiapas han fallecido dos menores de edad por Covid en casa, no en las escuelas y de regresar estarán expuestos a contagios.

“Hay algunos estados que por quedar bien con la federación andan diciendo que están en verde, pero ya iniciaron las clases y siempre no porque resultaron otras cepas”.

Recordó aplicaron encuestas a padres de familia en Chiapas y la mayoría, es decir 194 mil de ellos no está de acuerdo mandar a sus hijos a las escuelas.

“Algunos maestros obligados por sus jefes han regresado porque trabajan en su casa y creen que no hacen nada, cuando el maestro está en línea pendiente, preguntándole a los niños. Los maestros están a la altura, pero en línea, no presencial”, finalizó Brindis Rodríguez.

Por: Patricia Espinosa

dhfm