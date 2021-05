López Obrador acatará la sanción del TEPJF

Al adelantar que acatará la resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el castigo impuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó sancionar la difusión del in- forme de los primeros 100 días del tercer año de gobierno del mandatario.

En la mañanera, aseguró que no está incumpliendo con la ley, porque no está llaman- do a votar por un partido o candidato, por lo que defendió su derecho a la libertad de expresión y de informar al pueblo.

-¿Acatará la decisión del Tribunal?, se le cuestionó al primer mandatario.

-Claro que sí... Imagínense, si informar viola la Constitución, ¿cómo?, ¿y mi derecho a la libertad? que es lo más importante, la libertad, respondió López Obrador.

Agregó que decir que hizo propaganda es incorrecto.

“Propaganda es decir: voten por este partido, por este candidato o actuar con hipocresía”, expresó.

El tribunal también de- terminó que AMLO realizó propaganda gubernamental ilegal durante la campaña electoral en una mañanera por hablar de pensiones a adultos mayores

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

PAL