Hay presión mediática; no consta congelamiento de cuentas de Cabeza de Vaca: Gerardo Peña Flores

El diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, advirtió que hay una presión mediática política la cual busca el “amarillismo” con el propósito de restar los avances que ha tenido Tamaulipas.

Añadió que incluso hay ciudadanos los cuales no coinciden con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que tienen una opinión diferente pero no les gusta la forma en que se están llevando las cosas, lo que está sucediendo en Tamaulipas, a nadie gusta que vengan personas de afuera a trastocar la tranquilidad del estado.

Insistió que Tamaulipas tiene avances en materia de turismo, inversión extranjera, seguridad publica, desarrollo agropecuario y otros los cuales se trata de proteger y defender.

Por otra parte, comentó que no se dispone de información fidedigna sobre el congelamiento de cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de algunos de sus colaboradores.

Recalcó que no se dispone de información que haga constatar el congelamiento de las cuentas bancarias. En estos se han escuchado tantas cosas en medios y al día siguiente es otra la versión . No nos consta que haya cuentas congeladas o no, comentó Peña Flores.

Así reiteró que existe una presión mediática política con el propósito de causar daño de distraer sobre los problemas prioritarios.

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado mencionó que por ahora el Congreso del Estado no tiene contemplado llevar a cabo alguna otra acción pues ha hecho lo pertinente de la mano y de conformidad con la ley.

Lo he dicho somos personas de leyes creemos en las instituciones y en el estado de derecho. Se han utilizado las herramientas que se tienen al alcance todas legales. Jamás algo fuera de la ilegalidad, aseguró.

Por último, aseguró que se encuentra en permanente comunicación con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y este permanece en Ciudad Victoria, despachando con normalidad diferentes asuntos.

Por José A Hernández.

