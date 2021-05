Colimenses de 50 años y más y embarazadas hacen largas filas para vacunarse

Con largas filas y mayor organización respecto a otras jornadas, se llevó a cabo la aplicación de la vacuna contra Covid-19 para personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

En el Casino de los Burócratas, algunas personas se dieron cita desde muy temprano con la intención de ser de las primeras en ser inmunizadas, quienes, reconocieron que en comparación con la aplicación de la dosis para adultos mayores de 60 años, en esta jornada había mejor organización, lo que permitió a las personas desocuparse pronto.

"Bien no siento nada, estuvo rápido y la organización para mí es excelente. La verdad un poco tarde pero una vez que llegaron fue rápido, me vine como a las 5:30 y ya estaba la cola grande, ya estuvo", manifestaron algunos de los vacunados.

Gabriel Gutiérrez, dijo que, a pesar de que algunos conocidos tenían duda de vacunarse por la desinformación que ha surgido, él si se sentía confiado y además muy contento porque al fin ya iba a sentirse un poco más tranquilo.

Por su parte, Gabriela Yerenas, quien tiene casi siete meses de embarazo, admitió que estaba muy nerviosa y hasta cierto punto tenía miedo, sin embargo, fueron sus familiares y el ginecólogo quienes la motivaron para acudir hoy al Casino de los Burócratas.

La futura madre, compartió a Heraldo que, durante este año de pandemia, ha tenido que limitarse de salir, de convivir con familiares y amigos, extremar cuidados por formar parte de un sector vulnerable y, ser muy estricta en la convivencia con su pareja, por lo que ahora podrá sentirse un poco más tranquila y más protegida.

"¿Nerviosa? Sí porque no sé si vaya a tener problemas con el embarazo, muy nerviosa, todos me dijeron que me la pusiera y aquí estamos, uno quiere lo mejor, ¿verdad? Sí para el bebé y para mí y pues, que ya salga reforzado el niño con esta vacuna y esperemos que nos funcione", indicó.