Animalistas encaran a diputado yucateco que promueve corridas de toros

Activistas defensoras de los derechos de los animales protestaron en el Congreso del Estado para exigirle al diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz, que retire su iniciativa en la que plantea declarar las corridas de toros, las calesas y las peleas de gallo como Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán. Incluso lo acusaron de retrograda y posteriormente lo encararon por negarse a retirar su propuesta.

Sostuvieron que la iniciativa de Rodríguez Ruz es una atrocidad, nefasta y barbarie, y que va en contra de las reformas a la Ley de la Protección de la Fauna de Yucatán que se aprobaron este mismo día, las cuales plantean elevar a 3 años de cárcel a quien torture animales domésticos.

“Es un retroceso, mientras que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que se creará una Fiscalía Especializada para investigar los delitos de maltrato animal, este pseudo político lo contradice al querer declarar como Patrimonio Intangible esos actos de crueldad”, recalcó Elsa Arceo, rescatista independiente.

En la protesta, lamentaron que los diputados pretendan enaltecer estos actos de crueldad, tomando en cuenta que Yucatán está en los primeros lugares en este tipo de delitos. “Somos una vergüenza nacional, eso no es cultura ni tradiciones… si es así, que regresen los sacrificios humanos que hacían los mayas”, indicaron.

Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Harry Rodríguez Botello Fierro, declaró que la iniciativa de Marcos Rodríguez es una aberración y se trata de un pensamiento del siglo pasado, por lo que impulsará que se deseche.

“En Barcelona están prohibidas las corridas de toros y aquí en Yucatán quiere defender una costumbre española. Es una aberración matar y maltratar animales por diversión”, declaró el legislador del Verde.

Al terminar la sesión, el diputado Marcos Rodríguez dio una entrevista en la que recalcó que no retirará su iniciativa porque es la voz de organizadores de eventos taurinos, galleros, caleseros y vaqueros de los 106 municipios yucatecos que celebran fiestas patronales al menos una vez al año.



Dijo que se tratan de “tradiciones yucatecas arraigadas” y que está promoviendo la historia y cultura de Yucatán.



Mientras el priísta daba la entrevista, las activistas lo criticaban y acusaban de incongruente. Además le recordaron que detrás de esos espectáculos hay casos de zoofilia, alcoholismo, violencia familiar y asesinato de animales.



“La vida de un animal no es negociable, los niños no quieren seguir viendo que maten animales”, le espetó una de las manifestantes, mientras él pedía respeto y prometía parlamento abierto.



Le pidieron que reconsidere su iniciativa y que lea la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Además, le criticaron que por ganar simpatías se convierta en la voz de los promotores de la crueldad animal y le recalcaron que por esa misma razón no votarán por el PRI.

Por Herbeth Escalante

