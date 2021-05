Pugna con Aguakan: Consulta, en el aire

La Consulta Popular para que la ciudadanía diga si prefiere o no la continuidad de la concesionaria privada de agua potable y saneamiento Aguakan, no podrá llevarse a cabo en la próxima jornada electoral debido a que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) no cuenta con recursos para su organización, indicó el Consejo General.

Este mecanismo, previsto en la Ley General de Participación Ciudadana, fue promovido por la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, con el argumento de cobros excesivos, abusos y violaciones al derecho humano al agua.

La solicitud fue ingresada ante el IEQROO el 23 de noviembre de 2020, con el fin de que se hiciera la consulta el próximo 6 de junio en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde opera esta empresa, con una concesión hasta 2050.

El 9 de marzo de 2021, el IEQROO declaró procedente la consulta. “¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continué prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?, en los municipios arriba señalados”, es la pregunta.

El 15 de abril en IEQROO informó que no contaba con los recursos. Tras una impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que el órgano no estaba obligado a hacer el ejercicio.

Aunque sigue en pie, no hay fecha definida ni aproximada.

Villegas Canché acusó falta de voluntad política para hacer la consulta que permitiría revocar la concesión a la empresa, aprobada en 2015 por la Cámara de Diputados local.

La senadora aseveró, en entrevista con El Heraldo de México, que la consulta es un hecho y no hay manera de evitarla, aunque tendrá que esperar para los próximos meses o el siguiente año.

POR ALEJANDRO CASTRO

dza