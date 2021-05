Cierre de escuelas en Campeche no es exagerado, es por seguridad, aseguran autoridades

El secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh, habló sobre la decisión que se tomó de suspender las clases presenciales en la entidad, luego de que el gobierno federal anunciara el cambio de color del semáforo epidemiológico a amarillo.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Koh dijo que el viernes le informaron que Campeche pasaba a semáforo amarillo, por lo que se tuvieron que suspender las clases presenciales, y los alumnos de las 135 escuelas (luego de haber cerrado dos por contagios de Covid-19, ya que en total eran 137) que habían vuelto a las aulas tuvieron que regresar a sus casas a tomar clases en línea.

En dicha entidad se estuvo trabajando de manera presencial en una fase piloto, y ya se había consideraba que si se tenía un mayor contagio de Covid-19 se tenían que suspender las actividades.

De esta manera, el regreso a clases presenciales se hará nuevamente cuando los contagios de coronavirus disminuyan en el estado.

Respecto a lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador de no ser exagerados y no cerrar todas las escuelas, Koh indicó que en realidad no se está siendo exagerado, que están considerando el protocolo, ya que lo principal es la seguridad de los estudiantes, del sector educativo y de las comunidades en las que había actividades.

"Lo importante es la seguridad y la salud de toda la sociedad campechana… y nosotros estamos aplicando el protocolo en esta fase piloto", agregó.

También indicó que estarían esperando alrededor de 14 días para ver si Campeche cambia a semáforo verde y reabrir las instituciones educativas, y poder pasar a la segunda parte del período contemplado, donde se pretenden abrir más escuelas, pero esto va a depender de la situación que se presente en la entidad.

“Ya tenemos dos semanas que se están presentado dos dígitos en lo que son los contagios, se veía venir que pudiera haber cambio de semáforo amarillo y así fue, y bueno, aplicamos los protocolos”, aseguró.

atm